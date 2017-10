Inicia proceso vs supuestos homicidas de encubierto

Los presuntos responsables del atentado que le costó la vida al policía especial Manuel González Gallegos, ayer fueron vinculados a proceso penal por dos de los tres delitos que acusó el Ministerio Público (MP).El juez de Control Jorge González Rodríguez encontró evidencia que José Manuel C. H., y Jesús Salvador H. T., incurrieron en los ilícitos de homicidio calificado en perjuicio del elemento y robo en contra del Gobierno Municipal.Además dictó auto de no vinculación a proceso por el delito de robo en grado de tentativa en perjuicio de Almacenes Distribuidores de la Frontera, la razón moral de la tienda de conveniencia en el bulevar Óscar Flores Sánchez y la calle Rosario Arrieta de la colonia Tierra y Libertad a donde presuntamente ingresaron ambos hombres para cometer un robo.La libertad respecto a ese ilícito fue determinada por el juez debido a que el MP presentó un video captado por las cámaras de seguridad del establecimiento y donde se ve que el pasado 29 de septiembre aproximadamente a las 19:50 horas ambos hombres llegaron al área de caja, Jesús Salvador portaba un arma de fuego que utilizó para apuntarle a la cajera y en ese momento González apareció en la escena.En las declaraciones de los empleados del negocio, se señala que el policía encubierto le ordenó a los civiles que bajaran el arma. Pero Jesús Salvador se dio la vuelta y accionó el arma contra el policía municipal, quien alcanzó a disparar su pistola calibre 9 milímetros antes de caer abatido.Luego José Manuel tomó el arma de cargo del oficial y ambos se retiraron del establecimiento.Por lo que el juez concluyó que los procesados tuvieron la oportunidad de robar el dinero de la caja registradora pero decidieron huir.Ayer también fue vinculado a proceso el hermano de Jesús Salvador, Jorge Pascual H. T., por el delito de narcomenudeo.Él fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en las primeras horas del 30 de septiembre al parecer escandalizando en la vía pública y en poder del arma de fuego utilizada para matar a González Gallegos y también de la que le fue robada tras fallecer así como un “cuadro” de mariguana que dio un peso de 221.3 gramos.Inicialmente la Policía Municipal detalló que lo había arrestado cuando “caminaba sospechosamente”.Datos no oficiales indican que Pascual fue sacado de su casa y los municipales le “sembraron” las armas y la droga que había dejado en ese inmueble Jesús Salvador.Sin embargo, ayer la juez Brisa Yadira Meraz Mendoza lo vinculó a proceso por el delito de narcomenudeo y también se le inició otra causa penal por el delito de encubrimiento.

