Arrestan a presunto asesino de mujer policía

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) Zona Norte arrestó a Gregorio M. V., de 49 años, como presunto responsable del delito de homicidio agravado y calificado en perjuicio de la policía municipal Leticia López Ramírez, de 42 años, y quien era su pareja sentimental.El fiscal Jorge Arnaldo Nava López dio a conocer que el arresto fue realizado por elementos de la Unidad de Órdenes de Aprehensión dentro de la causa penal 2342/2017.La muerte de la oficial fue motivo de investigación por parte de la AEI al conocer el resultado de la autopsia que determinó como causa de muerte la asfixia por estrangulamiento, además la víctima presentaba dos heridas cortocontundentes en la cabeza, dijo Nava López.“Estos hechos inician como una muerte accidental, una vez que los peritos terminan de trabajar la escena del crimen y la necrocirugía arroja resultados, se puede establecer que no se trata de hechos accidentales sino de una muerte violenta”, dio a conocer.El resultado de la necropsia contradice un posible accidente, por lo que la mujer fue asesinada dentro de su hogar y existen evidencias de que la escena del crimen fue manipulada al parecer para simular un accidente, agregó.Según dio a conocer Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la mujer había sufrido una caída.Sin embargo, los investigadores detectaron que Gregorio M. V. presenta lesiones en brazos y cuello que probablemente le causó la víctima al defenderse.La causa de muerte no son los golpes en la cabeza, sino la asfixia por estrangulamiento que corresponde a la mecánica de las lesiones que presenta el detenido, además de una mordida que coincide, según el informe pericial, con la dentadura de la víctima.La oficial Leticia López Ramírez, de 44 años, fue asesinada un día ante de cumplir 8 años dentro de la corporación policiaca, dijo el vocero de la SSPM.López Ramírez ingresó a la SSPM el 3 de octubre del 2009 y estaba asignada al Distrito Oriente, donde realizaba labores de patrullaje, agregó Sandoval Figón.Las investigaciones de la AEI revelan que la oficial y su pareja estaban solos en la casa cuando ocurrieron los hechos.A su favor, el acusado mencionó que López Ramírez se resbaló en las escaleras.Un diagnóstico establece que a la hora en que murió la mujer era acompañada únicamente por su pareja sentimental, dijo el fiscal.El servidor público no descartó la manipulación de la escena del crimen por parte de Gregorio M. V. para favorecer su coartada.Este jueves por la tarde confirmó que el presunto responsable había sido detenido.La víctima fue localizada sin vida en un charco de sangre, en un departamento del fraccionamiento Solidaridad, la madrugada del domingo 1 de octubre.

