‘No nos saldremos’, retan locatarios

Locatarios del Mercado Juárez se reunieron ayer con representantes del Gobierno municipal para afianzar su postura de no salirse del edificio hasta que se firme un acuerdo en el que se les garantice la reinstalación a cada uno de ellos.Esto ante los planes de remodelar el inmueble, para lo que es necesario desalojar.Los vendedores expresaron desconfianza ante las acciones de las autoridades, pues nunca se les ha hablado de una reinstalación al terminar las obras.El secretario general de la mesa directiva de los mercaderes, Gabriel Cázares, afirmó ayer que el Municipio mostró disposición para llegar a un acuerdo, sobre todo porque los recursos destinados por la Federación podrían perderse.La autoridad municipal y la Subsecretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado están a la espera de concretar una negociación con los locatarios que tienen años en el inmueble para iniciar los trabajos en los que se aplicará una inversión bipartita de 27 millones de pesos.De ese presupuesto, 11 millones son aportados por la Federación y otros 16 por Gobierno del Estado.En el Mercado Juárez se remodelarán las fachadas y se rescatarán sus características arquitectónicas, se hará una redistribución de los locales, se le instalará clima artificial y se repondrá el piso, dijo el subsecretario de Obras Públicas, Andrés Carbajal Casas, el pasado 20 de septiembre.Dos días después un locatario interpuso una solicitud de amparo ante el juez Cuarto de Distrito para suspender la remodelación del edificio, recurso que fue admitido el 29 de septiembre.Las obras no han iniciado porque los arrendatarios se resisten a desalojar el edificio mientras es remodelado, debido a que temen que no los reubiquen a todos.En la reunión de ayer, en la que estuvieron Leonel Ortega, subsecretario de Comercio del Municipio; Humberto Álvarez, y el titular de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento, Marcos García Soriano, “hubo avances importantes”.Cazares aseguró que no hubo oposición de parte del Municipio a sus planteamientos y acordaron instalar mesas de trabajo para ver los avances.Sin embargo subrayó: “No nos vamos a salir si no nos reubican a todos”. Hasta entonces, afirmaron, no retrocederán en el amparo.El Diario intentó obtener la versión del Ayuntamiento en relación a los acuerdos de la reunión, pero no fue posible contactar a los funcionarios que asistieron. (Javier Olmos / El Diario)

