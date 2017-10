Lo vinculan por obligar a hijastra a pedir limosna

El Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía estatal presentó cargos legales contra un hombre por presuntamente haber obligado a su hijastra de 11 a pedir limosna, durante más de 2 años.La autoridad considera que esa conducta se tipifica como el delito de trata, porque el sospechoso Israel Rivas Sánchez no trabajaba y vivía del dinero que recibía la niña.Ayer Rivas fue trasladado a la sexta sala de los juzgados locales para que escuchara la formulación de cargos. Ahí una agente del MP señaló que desde el 2013 y hasta julio del 2015, así como de junio del 2016 al 20 de julio del mismo año, Israel utilizó a su hijastra para actos de mendicidad en diversas calles y negocios de la localidad.La representante social dijo que Rivas utilizó golpes, insultos y humillaciones para forzar a la pequeña a que reuniera el dinero que él le exigía y se benefició de esa explotación.“Por lo que diariamente durante varias horas salía a las calles y centros comerciales a conseguir las cantidades que le ordenaba el imputado. Mientras que él pudiendo hacerlo, no se dedicaba a ninguna otra actividad laboral remunerada. Haciendo de esto su única fuente de ingresos, viviendo del dinero reunido a través de la mendicidad de la víctima así como de su madre y hermanastra, quienes también realizaban esta actividad”, acusó la fiscal.La clasificación jurídica que la agente del MP le atribuyó a esa presunta conducta es trata contemplada en los artículos 24, 40 y 42 fracciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.En el primero de los artículos se señala que se sancionará con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad, y en el último párrafo se establece que el castigo aumentará de 9 a 15 años de prisión y de mil a 25 mil días multa cuando la víctima sea menor de edad.Además, el apartado 40 indica que si la víctima otorgó su consentimiento para la explotación, no se eximirá de responsabilidad a los autores del delito y en el último artículo referido por la agente del MP se lee que las penas van aumentando cuando se ejerce violencia y al existir una relación familiar.Ante los señalamientos, Israel Rivas, contra quien se ejecutó una orden de aprehensión, decidió no rendir declaración. Él fue asesorado por una abogada pública penal, quien pidió 144 horas o seis días para preparar la defensa. Por lo que la audiencia de vinculación o no a proceso se programó para el próximo lunes a las 12:45 horas.

