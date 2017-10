Narra locutor presunta extorsión de ministeriales

Cargando

Un locutor de una estación de radio local denunció públicamente una presunta extorsión de agentes ministeriales la tarde de este martes, cuando le exigieron una cantidad de dinero a cambio de no llevarlo detenido por traer un supuesto holograma vehicular de Texas falso.El ciudadano, quien pidió ser identificado con el seudónimo Elías Campos, aseguró que ninguno de sus documentos es apócrifo y que salía de su domicilio ubicado en el poniente de la ciudad cuando los oficiales lo interceptaron para hacerle una revisión de su auto Toyota Solara.De acuerdo al comunicador, quien acudió a El Diario para hacer público su caso, los hechos sucedieron la tarde de este martes.Elías dijo que tres ministeriales, incluido un presunto comandante, lo abordaron y él, ante la presión, reconoció, les dio 500 pesos que fue a recoger a su casa pensando que así podría terminar esa situación.Sin embargo, señaló el afectado, quien hasta hoy no había interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), los agentes le pidieron más dinero e incluso, aseguró, lo escoltaron hasta su centro de trabajo para que consiguiera los otros 3 mil 500 pesos de los 4 mil que supuestamente tenía que darles.Elías dijo a El Diario que los ministeriales permanecieron en el edificio de la estación radial supuestamente esperando el resto del dinero, a pesar de que personal de seguridad los conminó a que se retiraran.El hombre aseguró que ellos se quedaron con su credencial que lo acredita como locutor de Radio Cañón 800 AM.

