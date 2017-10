Graba locutor presunta extorsión de estatales

Cargando

Un locutor de una estación de radio local denunció públicamente que agentes ministeriales le exigieron una cantidad de dinero a cambio de no llevarlo detenido por traer un supuesto holograma vehicular de Texas falso.El ciudadano, quien pidió ser identificado con el seudónimo Elías Campos, aseguró que ninguno de sus documentos es apócrifo y que salía de su domicilio ubicado en el poniente de la ciudad cuando los oficiales lo interceptaron para hacerle una revisión de su Toyota Solara.De acuerdo con el comunicador, quien acudió a El Diario para hacer público su caso, los hechos sucedieron en la calle Francisco Pimentel casi esquina con División del Norte.Elías dijo que tres ministeriales, incluido un presunto comandante, lo abordaron y él, ante la presión, reconoció, les dio 500 pesos que fue a recoger a su casa pensando que así podría terminar esa situación.Sin embargo, señaló el afectado, quien hasta ayer no había interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), los agentes le pidieron más dinero e incluso, aseguró, lo escoltaron hasta su centro de trabajo para que consiguiera los otros 3 mil 500 pesos de los 4 mil que supuestamente tenía que darles.Elías dijo a El Diario que los ministeriales permanecieron en el edificio de la estación radial supuestamente esperando el resto del dinero, a pesar de que personal de seguridad los conminó a que se retiraran.El hombre aseguró que ellos se quedaron con su credencial que lo acredita como locutor de Radio Cañón 800 AM.Luego de los hechos, el comunicador grabó un video en el que se le observa manejando al parecer hacia su casa para obtener los primeros 500 pesos que entregó.“Me acaban de pedir 4 mil pesos para no llevarme a la Fiscalía y que me finquen cargos”, dice en la grabación. “Vengo por dinero para dárselos y voy a tratar de salir de esta situación lo más rápido posible. Yo no quiero llegar a la cárcel, nunca he estado en una situación así”.En el material, el afectado pide al Estado hacer algo para que los agentes “ganen más para que no anden afectando a la ciudadanía”.“Mira ahí la llevas, te faltan tres quinientos”, le dice un supuesto comandante a Elías y éste le explica que sólo cuenta con los 500.“Pero, ¿y lo demás qué?”, le responde el agente antes de que otro le pregunte sobre cuánto dinero puede sacar del cajero automático y si hay algún familiar que pueda ayudarlo a conseguir la cantidad.En el video se escucha a uno de los ministeriales pedirle al locutor que maneje discretamente la situación y que lo esperarán a dos cuadras de su trabajo para no llamar la atención.Elías manifestó a El Diario su temor de interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) argumentando que no quería ser víctima de represalias por parte de esta autoridad investigadora.