Llaman a morosos del Predial a negociar acuerdo

El Municipio dará inicio al proceso de embargo de bienes de 265 cuentas del Impuesto Predial, de las cuales 35 corresponden a contracargos, informó el titular de la Dirección de Ingresos, Oscar Castañeda Gaytán.El funcionario dijo que este procedimiento se desarrollará en el transcurso de aproximadamente una semana, ya que los contribuyentes morosos ya fueron notificados dos ocasiones, en donde se les señaló los bienes.Castañeda Gaytán pidió a los deudores que ya fueron notificados y a quienes no han sido enterados, pero que adeudan el impuesto por varios años, acudir a la Presidencia y pagar el Predial, o en su caso solicitar un esquema de pago.“Los invitamos a que vengan a solucionar el adeudo, no ha habido ningún contribuyente que se haya ido sin hacer un acuerdo. Si fueron notificados y vienen, detenemos el procedimiento administrativo porque hay un pago y promesa de pago”, expresó.Informó que el Municipio, a través de Ingresos, procedió en contra de 500 cuentas con un valor de 150 millones de pesos, de las cuales 230 ya les fueron señalados los bienes y a partir del 8 de octubre tomará los inmuebles para que formen parte del Gobierno municipal.Además, de 57 contracargos, sólo 22 acudieron a ponerse al corriente, por lo que 35 están dentro de los embargos que darán inicio este domingo.El funcionario dijo que a finales de este mes la Dirección de Ingresos iniciará con la notificación de otras 100 cuentas, por lo que hasta diciembre se estarán notificando 500 más y al concluir el año se planea cerrar con mil 100 cuentas notificadas.Explicó que estas son viviendas con adeudos mayores a los 20 mil pesos que tienen rezago de varios años y que son casas habitación de alto impacto, así como comercios e industria.Castañeda Gaytán señaló que hay inmuebles que adeudan de 200 a 300 mil pesos desde 1997. En este rubro se considera un 15 por ciento de las cuentas.El titular de la dependencia explicó que una vez que se realiza la notificación de embargo, el moroso queda como depositario y no pueden hacer ningún movimiento.“Debemos entender todos que está marcado por la ley, que es una obligación pagar el Impuesto Predial y como funcionarios públicos debemos hacer el cobro, no podemos omitirlo”, expresó.Después del embargo precautorio los inmuebles se suman a la lista del Municipio por el Registro Público de la Propiedad y sigue el remate, que requiere de mayor tiempo.

