Muerte de tortuga en Parque Central desata polémica

Luego de la denuncia pública del Parque Central, en la que se hablaba de tortugas muertas, la administración del sitió especificó que sólo se trataba de un ejemplar, el cual murió por causas naturales.“El veterinario está al pendiente de los ejemplares. Encontramos esta tortuga y sí, estaba muerta, pero no tenía ninguna enfermedad”, dijo la directora del lugar, Ofelia Rosales.A esta redacción llegaron las imágenes en donde se aprecia una tortuga llena de fango verde, presuntamente muerta.Desde hace meses que imágenes como esta se han hecho circular, en las que se aprecia el agua verde y se cuestiona la salubridad de la misma.La versión que siempre se ha manejado, es la de que la coloración se debe a una sobrepoblación de alga que no puede ser filtrada del agua fácilmente.Para poder hacer esto último, se requeriría de un sistema de filtrado especializado, que de hecho quiere ser conseguido por un agricultor ajeno a la administración del Parque Central, y que ha propuesto el proyecto como algo que podría efectuarse en un futuro.“Se dice que dependiendo del tipo de alga sería el tipo de sistema y la función que podría dársele como abono. Es un agricultor que vio esa oportunidad aquí y ha estado en pláticas con nosotros, está haciendo el análisis”, dijo.Rosales dijo que están por hacerles llegar de manera formal y por escrito los resultados de unos estudios realizados por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en los que, les informaron, se establecían varios aspectos relacionados con el ecosistema del parque.Entre ellos, se menciona que la calidad del agua es compatible con la forma de vida, flora y fauna, que habita en el lago y sus alrededores.También dijo que como parte del mismo estudio se hicieron muestras de sangre de los patos y gansos, en donde no se encontró virus o infección alguna.“También hicieron imágenes de Dron, principalmente porque nos harán unas recomendaciones; una por ejemplo será sobre qué tipo de árboles deberíamos de plantar”, dijo.A través de un recorrido que realizó este medio por las instalaciones, no se encontró algún ejemplar muerto de ninguna de las diversas especies que viven en el lago.Las tortugas, dijo Rosales, son acuáticas; por lo que regularmente se encuentran nadando en las profundidades del lago y sólo algunas horas durante el día salen a la superficie.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.