Advierten de más violencia con Ley de Seguridad

Las violaciones a derechos humanos, casos de tortura, desaparición y ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército Mexicano en los más de 10 años de lucha contra el narcotráfico se agravarán una vez aprobada la Ley de Seguridad Interior, advirtieron activistas y académicos.“Por ejemplo, el Ejército podrá investigar aún más de lo que ya hace, podrá entrometerse en los datos de todos, conocer nuestra geolocalización, tendrá acceso a mucha información con el pretexto del combate al crimen organizado, y ya no estará bajo el control civil”, dijo Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos.“Proponen otorgar a las fuerzas armadas el poder actuar contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad social y poder controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresivas; nos queda el desafío de defender la protesta social y que no se criminalice a los activistas sociales”, agregó el presbítero Óscar Enríquez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, ubicado en esta frontera.El tema fue analizado durante un foro realizado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en el se planteó que el Congreso de la Unión tiene a la fecha tres iniciativas –una del Partido Acción Nacional, otra del Revolucionario Institucional y una más del Sol Azteca– que buscan dar finalmente un marco legal a la actuación del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública.Esto, se advirtió ayer, a más de una década de que el Gobierno federal, entonces a cargo del panista Felipe Calderón, desplegara miles de militares en diversas entidades con el presunto objetivo de un “combate frontal” a los diferentes grupos del narcotráfico.“Lo vivimos con la militarización en Ciudad Juárez: los militares detenían, llevaban al cuartel militar, interrogaban e incluso el Ministerio Público se trasladaba al cuartel militar, fuera de cualquier marco legal”, advirtió Víctor Hugo Carlos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, con sede en la Ciudad de México.Otra advertencia presentada por los participantes es la falta de evaluación oficial sobre las distintas políticas de seguridad aplicadas en México y que, en el caso de la militarización, se dijo, sólo han provocado más violencia.“¿Es efectivo que los militares estén en la calles? ¿De verdad disminuye la violencia? La respuesta es que no: en 10 años de guerra la violencia no se ha revertido sino que se ha acrecentado”, agregó Carlos.En ese contexto, el defensor presentó una gráfica mostrando cómo, durante la Operación Conjunta Chihuahua –desplegada en Ciudad Juárez entre 2008 y 201– la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes pasó de 19.6 víctimas en 2006, a 108.2 en 2009.“La presencia militar (…) aumenta el numero de homicidios, de desapariciones y de tortura. Podríamos decir que es una simple coincidencia; los datos que tenemos es que no es sólo coincidencia: los militares han participado activamente en estas violaciones a derechos humanos”, afirmó.Ernesto López Portillo, abogado y uno de los fundadores del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), expuso que existe consenso entre los partidos políticos para aprobar la Ley en los próximos meses, lo cual, advirtió, significaría la claudicación de la autoridades civiles en materia de seguridad pública.“La Ley de Seguridad Interior es una puerta falsa, un salto al vacío; no nos va a alcanzar la vida para arrepentirnos si consolidamos en México la militarización de la seguridad”, dijo López Portillo.

