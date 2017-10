En aumento secuestros aquí

Los casos de secuestro denunciados en la ciudad van en aumento, revelan estadísticas de la Mesa de Seguridad y Justicia.De enero a octubre de 2017 suman cinco los casos, mientras que en ese lapso de 2016 se registraron 3 y en 2015 no hubo ninguno.“Vemos tendencia hacia arriba de delitos graves en los que ya había un control sobre ellos, esto no habla sino de que hay un desborde de la delincuencia en Juárez, en Chihuahua en general”, dijo Astrid González, coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia.El caso más reciente se registró este 29 de septiembre en contra de un adulto mayor de 80 años, quien pasó poco más de 24 horas privado de su libertad.Durante ese tiempo sus plagiarios negociaban su libertad a cambio del cobro de una importante cantidad de dinero en efectivo.La víctima fue rescatada ilesa en un operativo en el que uno de los presuntos secuestradores resultó herido de bala en una pierna al enfrentarse contra los agentes estatales que montaron un operativo encubierto, dijo el fiscal en la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López.Las estadísticas de la Mesa de Seguridad y Justicia indican que en febrero del año en curso fueron denunciados dos secuestros, otros dos en junio y finalmente uno en septiembre.“Afortunadamente el equipo Antisecuestros ha venido resolviendo satisfactoriamente estos casos, cuidando la integridad física de la persona afectada, que es lo que más nos interesa. En la mayoría de los casos se ha logrado recuperar el pago del rescate y el arresto de los presuntos responsables”, dijo la abogada.Expuso que de venir de años sin secuestros a tener el registro de cinco casos pone en evidencia el grave problema de inseguridad que prevalece en la ciudad.“Es el mismo problema de siempre, mientras no se controle el delito y tengamos más elementos policiacos, hasta entonces vamos a tener posibilidades de contrarrestar el delito. Mientras no haya más elementos, es necesaria una mayor coordinación entre todas las instancias de gobierno”, expresó Astrid González.La coordinadora de la Mesa de Seguridad dijo que en los casos de secuestro denunciados no se perciben patrones únicos, las víctimas son de diversos estratos sociales y está afectando a diversos giros o profesiones.“Necesitamos que todos, incluido el Ejército mexicano, estén actuando juntos en campo, demostrando la fuerza del Estado. Sí vemos a las corporaciones haciendo su trabajo, pero hay que reconocer que también vemos sus diferencias”, señaló Astrid González.Agregó que mientras se mantenga esta tendencia a la alza en la comisión de los delitos como homicidio, robo de vehículos, de negocios, de viviendas, con y sin violencia, así como de extorsiones, Juárez va a sufrir estragos económicos severos.“Ya hemos hablado con el Gobierno Federal. Juárez necesita un trato especial por ser frontera, porque sólo con el número de elementos suficientes, los que tienen que proveer el Gobierno Federal y estatal al municipio, podremos reducir los elevados índices delictivos”, dijo González. (Luz del Carmen Sosa/ El Diario)

