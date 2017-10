Cargando

Sostener la educación de un niño con discapacidad o aptitudes sobresalientes es hasta dos o tres veces más caro que la de un alumno en educación regular, afirmaron maestras.“Aquí nos falta mucho material, se tiene que comprar más materiales y las familias son de escasos recursos”, dijo Viridiana Pérez una de las docentes que administran la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) en la Escuela Primaria Francisco I. Madero.En este recinto tienen años queriendo habilitar una biblioteca, pero por falta de recurso no han podido; además, los niños suelen tener problemas hasta para ir a la escuela, pues debido a que en la mayoría de los hogares los padres trabajan, hay ausentismo.Usaer atiende a niños con discapacidad y a niños con aptitudes sobresalientes. En el caso de los primeros es necesario además brindarles a veces terapias que no se ofrecen dentro de los planteles educativos.Esto mientras que los segundos, son niños que tienen habilidades natas para el arte, el deporte, o las ciencias, y que requieren de material didáctico extra para poderlos estimular y desarrollar al máximo sus capacidades.“Por eso la importancia de vincular a las instituciones civiles que están afuera. Pero son muchas las necesidades”, dijo Diana Cásares, otra maestra del Usaer.Con el objetivo de cubrir apenas algo de todo el cúmulo de demandas que tienen los niños de dicha institución, ayer la Dirección de Educación del Municipio les donó mochilas y útiles escolares.Martha Beatriz Córdova, titular de dicha dependencia, indicó que lo entregado fue aquello que se logró recaudar a través de la colecta Mochilaton.“A esta fecha, a dos meses de que arrancó el ciclo escolar, todavía hay niños que no tienen completos sus gastos de inscripción, uniformes y útiles”, dijo la funcionaria.A través de esta campaña, realizada durante el verano, se lograron recolectar más de 4 mil mochilas con útiles escolares, de las cuales ya fueron repartidas la mayoría de 5 escuelas de la localidad, siendo la última la Francisco I. Madero.Córdova dijo que aún faltan unas 320 mochilas por entregar, por lo que están analizando el lugar en donde serán donadas.

