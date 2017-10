Quieren otros dos ser candidatos independientes

Al concluir hoy el plazo para manifestar al Instituto Nacional Electoral (INE) la intención de buscar una candidatura independiente para una diputación federal, más ciudadanos que aspiran al cargo de elección popular hicieron ayer el trámite y ya suman cuatro los interesados.El distrito electoral federal 04 es el que mayor número de solicitudes ha recibido al concentrar tres de las cuatro manifestaciones que hasta ayer se habían recibido.La directora general de Desarrollo Social del Gobierno Municipal, María Antonieta Pérez Reyes, y el abogado juarense Julián Federico González Herrell, entregaron ayer a la Junta Distrital 04 su respectiva solicitud.Apenas el lunes acudió el politólogo Francisco Bribiescas Medrano, quien aspira a la postulación por el mismo distrito. El otro interesado es el exdelegado estatal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Iván Alberto Pérez Ruiz, pero busca la postulación por el Distrito 03.Al acudir a realizar el trámite, Antonieta Pérez Reyes dijo que decidió postularse a la diputación federal por la vía independiente, porque desde el Poder Legislativo federal quiere aportar a Ciudad Juárez “sin esas mafias que luego se crean desde los partidos”.“El interés mío como juarense de que nuestra ciudad avance, la veo con tantos problemas, con tantos rezagos, no podemos dejar de trabajar por esta ciudad”, dijo la ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) que en 2013 fue candidata a la alcaldía de Juárez y de 2009 a 2012 diputada federal por el Distrito 03.La funcionaria municipal dijo que no se ha separado de su cargo público porque la normatividad electoral no la obliga por el momento, sino hasta 90 días antes de la elección, y de aprobar el INE su intención buscará las firmas de apoyo ciudadano requeridas después de que termine su jornada laboral y los fines de semana.Antonieta Pérez Reyes busca la postulación con el respaldo de la asociación civil “Hablamos por Juárez” y como suplente la acompaña en la fórmula la académica Isabel Quiroz Jáquez.Por el mismo distrito también acudió el abogado Julián Federico González Herrell, quien destacó que es un ciudadano que nunca ha militado en ningún partido político y, en verdad, es “más independiente que algunos independientes”.“Cuando uno es ciudadano y ve toda la problemática es tiempo de entrar a la contienda a efectos de contribuir con lo que uno cree que hay necesidades que resolver a la ciudadanía”, explicó el aspirante que reside en el distrito que busca representar desde la Cámara de Diputados.González Herrell está respaldado por la asociación civil “Grupo Progresivo Ciudadano” y busca la postulación junto con el doctor en administración, Héctor Carreón Mendoza, quien lo acompaña como suplente en la fórmula.El aspirante a diputado federal por Ciudad Juárez informó que actualmente cursa el doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una amplia trayectoria como abogado corporativo internacional.(Distrito 04)• María Antonieta Pérez Reyes• Julián Federico González Herrell• Francisco Bribiescas Medrano(Distrito 03)• Iván Alberto Pérez Ruiz

