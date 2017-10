Es Juárez su refugio tras sismo

Cargando

El sismo de 8.2 grados que devastó el sur del país el 7 de septiembre partió el piso de su casa en dos y dejó fisuras enormes en las paredes, lo que llevó a Rosa de Jesús López Valadez a dejar atrás su patrimonio en Tonalá, Chiapas, para buscar refugio en esta frontera, donde vuelven a empezar prácticamente de cero.Ella, su esposo Bervin Alfaro de los Santos y sus hijos de cuatro, seis y ocho años, fueron recibidos aquí por el pastor del templo Emmanuel, ubicado en la calle Mariano Jiménez, en la colonia Ignacio Allende, donde se hospedan temporalmente en espera de mejorar su condición económica.El día de la catástrofe toda la gente gritaba, las calles se abrían, las casas se estaban cayendo, recuerda Rosa. Y agrega “mi esposo lloraba de ver las casas caídas, yo pensé que ahí íbamos a quedar”.Sentada junto con sus hijos afuera de la vivienda donde se están quedando, la mujer narra los días de terror que vivieron durante el terremoto.Dice que tenían tanto miedo de dormir en su casa después del terremoto, porque las réplicas seguían sacudiendo la casa todos los días.En la entrevista, el más grande de sus hijos, Christian, muestra un video en el celular en el que se ve el interior de su casa mientras su padre narra la evidencia: el piso de la sala está partido en dos literalmente y las grietas en las paredes advierten un derrumbe inminente.El sismo que estremeció a México el pasado 7 de septiembre provocó el colapso de 5 mil casas y daños parciales en otras casi 35 mil en Chiapas, uno de los dos estados del país con mayores daños, confirmó la Secretaría de Protección Civil del Gobierno chiapaneco.Mientras que los reportes preliminares apuntan que el temblor causó afectaciones en alrededor de 40 mil viviendas en 16 municipalidades de las regiones centro y sur del estado, de las cuales 5 mil 12 se colapsaron.El lunes 23 de septiembre la familia Alfaro Valadez puso fin a la incertidumbre y decidieron regresar a la frontera que les dio trabajo años atrás. Regresaron en autobús como pudieron y ahora Bervin, el padre de familia, busca trabajo en una maquiladora, buscando facilidades para salir adelante.Cuenta que ya habían estado aquí en la ciudad hace 15 años trabajando en el sector maquilador, pero hace nueve meses se regresaron a su tierra porque extrañaban a su familia, aunque no contaban con que, allá, un temblor sacudiría las esperanzas de que mejoraran sus vidas.“Aquí vamos a vivir ahora”, dice su esposa, al recordar que la vida en Tonalá era difícil, porque por casi doce horas de trabajo ganaban 100 pesos diarios.Dice que apelan al buen corazón de las personas porque admite que tienen una gran necesidad económica. “De allá no pudimos traernos nada, más que lo que traíamos de ropa puesto”, menciona.Pero la esperanza todavía no muere. “Buscamos un lugarcito dónde acomodarnos, quiero llevar a mis hijos a la escuela para que sean alguien en la vida”.Lo que necesita ahora es un poco de despensa, así como útiles y uniformes escolares para que ahora que logre inscribir a sus hijos en una escuela cercana, sea este un proceso más fácil. El número para contactarla es el 966 104-8991.

