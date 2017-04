Paran custodios por condiciones laborales

Cargando

Custodios del Cereso 3 de Ciudad Juárez protestaron ayer para denunciar que carecen de uniformes, la atención médica que reciben es deficiente y les hacen las retenciones para el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) pero éste no tiene medicamentos y les cobran los tratamientos por enfermedades crónicas.Ayer los agentes del turno que iban a entrar a las 7 de la mañana al reclusorio, ubicado en la calle Barranco Azul, no ingresaron y decidieron manifestarse en el estacionamiento adjunto al penal, para hacer pública su molestia por las condiciones en que laboran desde la administración del exgobernador César Duarte Jáquez.“Son varias peticiones que hemos hecho, desde la administración de Duarte y lo que va de la de Corral porque no hay medicamentos en el Ichisal a pesar de que nos quitan el dinero para esa institución y para Pensiones Civiles, alrededor de mil pesos. Tenemos más de 7 años que no nos dan uniformes ni botas siendo que es una herramienta básica para todos, hay compañeros que compran los uniformes y otros vienen vestidos de civil porque no pueden quitarle el taco de la boca a sus hijos para comprar unas botas que valen 600 pesos y el pantalón 800”, dijo uno de los manifestantes.“Esto no fue organizado, es algo espontáneo porque la gente trae esa idea de por qué nos están quitando dinero e incluso en caso de incapacidad nos quitan el bono de riesgo, cuando esos egresos ya están aprobados y creemos que en algún lado se están perdiendo, el bono es de 4 mil 600 pesos mensuales”, dijo el oficial Salvador Abrego Reséndiz, quien dirigió un mensaje a sus compañeros para alentarlos a continuar la manifestación.Brenda Esther García, custodia con 5 años de servicio, explicó que hace tres meses le diagnosticaron insuficiencia renal crónica y padece de alta presión, y el Ichisal le cobra 80 mil pesos por el tratamiento e incluso ya empezaron a descontarle de su sueldo.“A consecuencia de esto me descuentan, me dejan sin quincena, ahora que recibí el cheque me están diciendo que me van a descontar 80 mil pesos más no sé de qué. Esta quincena me dejaron sin sueldo, parece que Ichisal no cubre pero nosotros no tenemos Seguro Popular somos personal que forma parte de la Fiscalía, merecemos el servicio médico y el Gobierno hace las retenciones para el Ichisal y Pensiones Civiles del Estado”, cuestionó.Mientras los inconformes se manifestaban, la seguridad de 3 mil 6 reos, estuvo a cargo de los elementos que terminaban el turno a las 7 de la mañana. Poco a poco los manifestantes fueron entrando a laborar y los custodios que salían continuaron con la protesta.Los custodios protestaron hasta cerca de las 11 de la mañana.La vocera del Cereso 3 Alejandrina Saucedo no respondió las llamadas ni los mensajes.• Retenciones para el Ichisal y Pensiones Civiles• Cobro por atención de enfermedades crónicas• Atención médica deficiente• Falta de uniforme