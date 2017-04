Acusan a Fiscalía de impedir prácticas profesionales

Cargando

Estudiantes de la maestría en medicina forense han sido impedidos por autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) para seguir ejerciendo sus prácticas en los laboratorios, debido al activismo de una de ellas.Lidia Granados Corral se apostó ayer en las instalaciones de este sitio para exigir que se les permita a ella y a sus compañeros seguir con sus estudios en dicha área, o que se les dé una razón legal para que no puedan hacerlo.“El 8 de marzo realicé la instalación de una protesta aquí mismo, y el 10 de marzo me informa uno de mis compañeros de la maestría que vamos a ser restringidos del acceso a Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense debido a mi actividad política”, dijo.Explicó que de hecho fue su interés por ayudar en el esclarecimiento de la ubicación de las personas desaparecidas de la ciudad, lo que la motivó a cursar este posgrado en el que posee la calificación más alta de su generación.La maestría es la de Ciencias Forenses, de la cual estudia el cuarto semestre en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Dice que debido a su actividad en la visibilización de las víctimas del feminicidio y la desaparición forzada en esta ciudad, la misma universidad la incentivó a acudir a un viaje a Berlín, Alemania, para hablar del tema en el plano académico.Nunca antes se le negó el acceso a sus prácticas, pero de momento, ni siquiera sus otros tres compañeros pueden entrar al recinto.“Esta es mi profesión, lo que hago es por mi pasión en la búsqueda de la justicia y la verdad. He sido activista por casi una década, y siempre estoy activa. Ellos (la universidad) sabían de mi actividad antes de ingresar a la maestría”, agregó.Anteriormente expuso todo lo anterior dentro del Instituto de Ciudad Biomédicas (ICB-UACJ), a la que invitó a organizaciones civiles, catedráticos, autoridades de la máxima casa de estudios y de la Fiscalía –estos últimos no asistieron– pero no se le dio ninguna respuesta.Por ello, ayer, respaldada por miembros de la Asamblea Popular Regional Paso del Norte, protestó para rendir su posicionamiento.Además, esa misma información fue entregada en un documento a autoridades de la Fiscalía, quienes dijeron que lo harían llegar al gobernador Javier Corral Jurado.Le dijeron que probablemente en la siguiente semana le den una respuesta.

