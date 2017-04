Desconoce empresa denuncia penal

Directivos de la empresa IntelliSwitch aseguraron que hasta el momento no han sido notificados y desconocen el contenido de la denuncia penal por el presunto delito de fraude en el proyecto de alumbrado que desarrollaron el año pasado en la ciudad, que presentaron los integrantes de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción (Ficiac) hace unos días ante la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez.Explicaron que no han sido requeridos para comparecer en este caso en el que públicamente la empresa ha sido mencionada, ni tampoco alguna autoridad judicial los ha buscado en las oficinas que tienen en Ciudad Juárez –en la avenida Montes Urales 5729, colonia La Cuesta– y tampoco en la sede que tienen en Monterrey, Nuevo León.“No nos han notificado ni nos han dicho nada de nada de esa denuncia, no sabemos qué dice”, afirmó Vicente Aldape Ayala, director general y propietario de IntelliSwitch a El Diario en una visita que realizó la semana pasada a Ciudad Juárez.Alberto Aldape Domene, directivo de la empresa, identificó a José Márquez Puentes, exregidor en la pasada Administración Municipal, como uno de los promotores de la denuncia penal que a su vez cabildeó a favor de otra empresa durante la licitación y ahora tiene intereses políticos porque busca la dirigencia local del Partido Acción Nacional (PAN).“Él (José Márquez) trató de vender el proyecto”, dijo, “son cosas que no se saben y aunque a nosotros no nos consta, nos dijeron que él había promovido una tecnología similar a la nuestra en alumbrado. No tengo ningún papel, no lo puedo demostrar, pero es lo que a nosotros nos comentaron”, afirmó.Además, agregó, como ahora busca dirigir al PAN en la ciudad, consideró que presenta la denuncia con fines políticos y mediáticos.Márquez Puentes rechazó los señalamientos en su contra y afirmó que su única intención es el esclarecimiento de este proyecto porque, desde su perspectiva, representa un atraco a la ciudad, ya que tuvo un costo de 347.9 millones de pesos y para solventar el pago se contrató deuda pública.“Eso también lo dijo también Enrique Serrano y Javier González Mocken en su momento, que se trata de un asunto político, pero son salidas falsas para enfrentar las pruebas, porque de lo que me acusan no es cierto y, en cambio, tenemos hechos específicos y cientos de lámparas que están apagadas”, dijo.Descartó también haber promovido o apoyado a una empresa para que ganara la licitación del proyecto, como lo mencionó IntelliSwitch, porque reiteró que su única función fue exigir información y denunciar las irregularidades detectadas, pero no para apoyar o sugerir a algún proveedor en particular.