Alumbrado no sirve: Cabada; no han reportado fallas: empresa

El alcalde Armando Cabada Alvídrez aseguró que el proyecto de alumbrado público que sus antecesores en el Gobierno municipal pusieron en marcha hace siete meses no sirve y está viciado de origen, lo que rechazaron los directivos de la empresa que realizó la obra, IntelliSwitch, quienes afirmaron que en esta administración no les han reportado fallas.Además, tanto el presidente municipal como los proveedores se acusaron de diversas irregularidades vinculadas con el proyecto que tuvo un costo de 347.9 millones de pesos y para el que el Ayuntamiento de Juárez contrató deuda pública a través de un crédito bancario por 309.9 millones de pesos.“(El diagnóstico que tengo de este proyecto es) que falló, que no se cumplió con lo que se ofreció ni obviamente en el sistema, ni en el equipo, ni en la supervisión. Nosotros vamos a presentar muy pronto… nomás que son unas cuestiones legales, pero bueno, muy pronto vamos a presentar las denuncias correspondientes”, dijo Cabada.Explicó que presentarán una denuncia penal y civil en contra de los que participaron en este proyecto de alumbrado público para el municipio, porque el sistema no funciona y no se puso todo el equipo que se debió haber puesto, lo que representa un agravio al erario.“Las lámparas sí se pusieron, la mayoría de ellas no funcionan bien, pero no es solamente eso, el equipo de telegestión, el cableado que se debió haber utilizado, tiene vicios ocultos”, agregó.Sin embargo, el director general de IntelliSwitch, Vicente Aldape Ayala, afirmó que el proyecto se entregó a las autoridades locales con un funcionamiento del 100 por ciento y acusó al alcalde Armando Cabada de buscar desprestigiar la obra para justificar el nuevo proyecto de alumbrado que impulsa como un negocio y con fines políticos para buscar su reelección.“Invito al señor presidente municipal, lo reto a que se siente delante de mí y de la televisión y que demuestre dónde cometí algún error”, dijo el empresario en entrevista con El Diario durante la visita que realizó a la ciudad en el transcurso de esta semana.Explicó que el presidente ni funcionarios locales les reciben llamadas telefónicas ni le responden los mensajes que les envían vía WhatsApp y tampoco los oficios que les han girado, porque presumen que tienen la finalidad de impulsar su proyecto de alumbrado público que consiste en concesionar el servicio a una empresa privada.“El señor (Cabada) quiere hacer un negocio monstruoso de 2 mil millones de pesos y está desprestigiando todo lo que hay para justificar hacer un negocio de 2 mil millones de pesos que no se requiere”, sostuvo el empresario que tiene sus oficinas centrales en Monterrey, Nuevo León.Aseguró que el actual gobierno deliberadamente o por desconocimiento no ha operado el sistema de alumbrado que entregó y aunque públicamente el alcalde los ha acusado de fraude y de que las luminarias no sirven o presentan fallas, a la empresa no sólo no les han reportado las fallas, sino que tampoco le han requerido las garantías firmadas que se encuentran vigentes por un período de cinco años y que están dispuestos a hacer valer.“Hay algo ahí que yo no sé el por qué quieren desprestigiar una obra que quedó bien hecha, quieren cambiar 100 mil luminarias con un contrato de 2 mil millones de pesos, pero quieren vernos a nosotros la cara de pendejos, desprestigiarnos, y eso no va a pasar, no se lo voy a permitir al presidente municipal”, agregó Vicente Aldape.El alcalde concedió que él no ha establecido contacto con el empresario, porque consideró que “no tiene por qué hacerlo”, ya que él “no los contrató”, sino sus antecesores, quienes se equivocaron en la decisión.“Han hablado con mis funcionarios y han hecho distintas propuestas que yo no he aceptado”, afirmó Armando Cabada, pero rechazó darlas a conocer, porque reiteró que se trata de “un proyecto fallido de origen, que estaba contaminado de origen” y que documenta para interponer las denuncias.Además, el alcalde rechazó la acusación que el empresario le hizo, en el sentido que busca un beneficio político con el nuevo proyecto que impulsa en su gobierno, a través del cual propone concesionar por 15 años el servicio de alumbrado público.“Yo les digo que no, vuelven a falsear, vuelven a mentir como lo han hecho recurrentemente”, acotó.Sobre las garantías firmadas en el contrato del proyecto que consistió en sustituir casi 33 mil luminarias en la ciudad, el alcalde confirmó que también se encuentran vigentes y en su momento se van a reclamar, pero esto se hará junto con la denuncia que interpondrán en contra de quienes se involucraron en esta obra y quien el juez determine en su momento que son los responsables.Sólo anticipó que “son muchos funcionarios de la administración anterior” y posiblemente la empresa contratada para supervisar la obra, Afirma Inmobiliaria, a la que supuestamente el Municipio le pagó 12 millones de pesos por revisar este trabajo que ahora presenta fallas.“Se va a reclamar, por supuesto que es un daño al erario y se va a reclamar para que lo repongan, no es justo que estemos pagando lo que hoy pagamos de esos 348 millones de pesos, pagamos 71 millones de pesos al año, no es justo”, subrayó.Vicente Aldape y su hijo, Alberto Aldape Domene, éste último también directivo de IntelliSwitch, aseguraron que no tienen nada en contra del actual presidente Armando Cabada ni de sus funcionarios, que no se trata de una cuestión personal, pero advirtieron que no se van a dejar y se van a defender por la vía legal, porque cuentan con los documentos que acreditan la funcionalidad de la obra que entregaron y la desatención de este gobierno para operar el sistema. (G. Minjáres/A. Castañón/El Diario)