Ve Estado negligencia en construcción de hospital

En las obras de construcción del futuro Hospital de Especialidades, que fueron ejecutadas en la anterior administración estatal, “hay serias responsabilidades administrativas”, consideró Andrés Carbajal Casas, subsecretario de Obras Públicas de la frontera.De todas esas irregularidades ya dan cuenta las Secretarías de la Función Pública federal y estatal, pues ambas hacen auditorías en ese edificio, agregó.“Pero desde mi punto de vista de la Subsecretaría, hubo acciones de negligencia, no cabe la menor duda”, expresó.Son responsabilidades que benévolamente pueden ser resultado de la negligencia y que formalmente pueden ser resultado de otras acciones más punibles, dijo Carbajal Casas.Ese inmueble fue edificado bajo la supervisión de Everardo Medina Maldonado, subsecretario de Obras Públicas en la administración de César Duarte que terminó en octubre pasado.El edificio exhibe hoy una serie de deficiencias y problemas, al grado de que se pidió a las Secretarías de la Función Pública federal y estatal que intervengan.“A los ingenieros se les capacita para hacer las cosas bien y para eso se les licencia con un título y una cédula profesional, y aquel que acepta a hacer una obra a medias y no mide las consecuencias, es responsable”, dijo el subsecretario de Obras Públicas de la Frontera.La Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coespris) dio a conocer que seis de los ocho pisos del futuro Hospital de Especialidades están contaminados por hongos.El problema fue porque el techo no fue correctamente impermeabilizado y con las lluvias el agua corrió por todos los pisos.Es un problema que afecta el 80 por ciento de la tablarroca o “sheetrock” en cada uno de los seis niveles más altos del inmueble.El dictamen indica que se debe cambiar la tablarroca de todas las áreas donde se presenta algún tipo de humedad y hacer la limpieza necesaria.Carbajal agregó que esos hongos son resultado de goteras y estas de un proceso de impermeabilización incorrecto, y lo incorrecto es primo de la negligencia y de muchas otras malas acciones.Andrés Carbajal Casas, subsecretario de Obras Públicas de la frontera, informó que las auditorías se hallan en curso y una vez que terminen se darán las respuestas que les soliciten y luego vendrán las recomendaciones y decisiones.Esto no debe tomar más de 30 días para estar en condiciones de saber cómo se va a proceder, expresó.Mientras tanto, no se puede meterle mano a ese hospital, sino hasta que terminen las auditorías, dijo.“No cabe la menor duda que hay responsabilidades, pero serán las Secretarías de la Función Pública las que definan eso”, agregó.Previamente, el gobernador Javier Corral anticipó que van a fincar responsabilidades legales contra quien corresponda, tanto funcionarios como empresas, por las obras del Hospital de Especialidades que se halla en construcción en terrenos del exhipódromo.Hay errores tan garrafales como que “no entra un pie en un escalón, esos escalones son muy cortos”, lo que exhibe un trabajo mal hecho y una absoluta falta de supervisión, añadió.

