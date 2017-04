Pelearon por EU en Vietnam e Irak… los deportan

Cargando

Cuando fue reclutado como soldado para combatir en Vietnam, José Francisco López Moreno tomó la decisión de arriesgar su vida para conseguir la residencia en Estados Unidos.“Yo no fui voluntario, yo fui reclutado con la promesa de que iban a hacerme ciudadano y todo eso, y fueron puras mentiras, nunca nos dieron la ciudadanía”, dice.Francisco tiene hoy 72 años y en lugar de darle la ciudadanía que se le prometió, el Gobierno estadounidense lo deportó por esta ciudad en 2004.Originario de Torreón, Coahuila, dice que vivía en Wichita Falls, Texas y tenía 23 años cuando lo reclutaron en 1967, en ese tiempo casi no hablaba inglés y estaba separado de su mujer.“Cuando hicimos el juramento a la bandera para defender a Estados Unidos, yo les pregunté sobre la ciudadanía y me dijeron que automáticamente ya era ciudadano”, agrega.Luego fue enviado a Vietnam y durante un año se encargó de resguardar a balazos una base de helicópteros y aviones militares, narra.“Es muy doloroso para mi recordar todo eso, vi muchos abusos y se me quedó en mi mente, cómo violaban a las niñas allá los mismos soldados, y a las mujeres cómo las golpeaban, muy feo”, expresa.“Abusaban de la pobre gente que vivía allá y yo no podía hacer nada, en ese tiempo empezaron a usar droga y los soldados se ponían bien mariguanos, es cuando abusaban de las personas”, expresó.Informa que en los enfrentamientos sintió miedo, pero logró salir con vida y al cabo de un año fue regresado a Estados Unidos.“Cuando me vine yo, un día después explotaron la base militar”, recuerda.“Hicieron túneles por debajo y pusieron bombas en los contenedores de gasolina y la hicieron explotar, allí fue donde perdí todas mis pertenencias, traía muchos recuerdos, muchos retratos”, añade.Iván Ocón de 39 años narra que sirvió en el Ejército estadounidense de 1997 al 2004, que tenía 19 años cuando lo reclutaron “apenas saliendo de la high school” y lo trasladaron a Jordania.Luego lo enviaron a Irak en el 2003 donde se desempeñó como mecánico especializado en generadores de poder, labor que hacía solo una hora y el resto del día efectuaba patrullaje, luego practicaba entrenamiento de primeros auxilios, dice.“Yo soy nacido aquí en Juárez pero era de Las Cruces, New Mexico”, agrega.Informa que el año pasado, aproximadamente a mediados de febrero, lo deportaron a Ciudad Juárez.El sábado de la próxima semana se inaugurará en esta ciudad la Casa de Apoyo Veteranos Deportados “Juárez”, que dará asistencia a mexicanos excombatientes en guerras de Estados Unidos que en lugar de recibir la prometida ciudadanía fueron deportados por esta frontera.José Francisco López Moreno, quien fungirá como director, dijo que este centro se ubicará en calle Valle del Arno 3116 del fraccionamiento Plaza del Sol que se ubica hacia el sur del centro comercial Plaza Juárez.El evento de inauguración se hará de las 12:00 a las 5:00 de la tarde, comentó.Actualmente se tiene una lista de más de 20 veteranos de guerras estadounidenses que viven aquí y siguen llegando más debido a las repatriaciones, muchos de ellos son casi muchachitos que no hablan español, agregó.A ellos hay que ayudarles hasta a sacar una identificación, como su credencial de elector, comentó.Con toda seguridad hay más excombatientes deportados residiendo aquí, pero no se tiene contacto con ellos, cosa que se espera lograr una vez que empiece a funcionar la Casa de Apoyo, pero desde ahora se les convoca a que acudan a este domicilio, informó.Sucede que a causa de las políticas emprendidas por Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos ha deportado a miles de mexicanos que sirvieron en las Fuerzas Armadas de su país, añadió.Se les ofreció la ciudadanía estadounidense a cambio de su servicio en las guerras de Vietnam, Golfo Pérsico, Kosovo, Irak y Afganistán, pero en realidad les brindaron la deportación, expresó.Ellos sirvieron con orgullo en guerras como tanto en combate como en tiempo de paz, dijo.“Con esto de que llegó el presidente Donald Trump, están deportando más y más, con muchas ganas”, agregó.La finalidad de este centro es, entre otras, brindar apoyo legal a los veteranos, para lo cual se tiene la ayuda de una abogada en El Paso, además de tramitarles la pensión militar, informó.“Todos los que estuvimos en guerra, según las leyes de Estados Unidos, merecemos una pensión militar”, expresó.Esta Casa de Apoyo a veteranos servirá también como una especie de albergue, donde podrán quedarse si alguno lo necesita, informó.En Tijuana, desde 1996 funciona la Casa de Apoyo Veteranos Deportados “The Bunker”, cuyo fundador es Héctor Barajas, quien visitará Ciudad Juárez el día de la inauguración de la casa local.Yolanda Verona, dirigente de Dreamers’Moms USA Tijuana, informó que esta organización afilia a un grupo de madres y padres deportados con hijos ciudadanos en Estados Unidos.Este organismo es filial de la Casa de Apoyo de Tijuana, es decir, también asiste a veteranos de guerra deportados, y contemplan acudir a Ciudad Juárez el día 22 para abrir una nueva sede, agregó.La finalidad es ayudar a los veteranos de guerra que residen en Ciudad Juárez para que hagan sus trámites y que reciban sus pensiones y otros beneficios que perdieron al ser deportados, informó. (Horacio Carrasco / El Diario)