Pavimentarán hasta 30 calles con fondos del Fideicomiso de Puentes

Están autorizados 211 millones de pesos para una primera partida de pavimentación, y si se quiere hacer más obra de este tipo solo tendrán que proponerla el Comité de Inversiones del que forma parte la Presidencia Municipal, agregó.El martes pasado, el alcalde Armando Cabada y un funcionario dijeron que el rezago en pavimentación equivale al 40 por ciento de la superficie de rodamiento que tiene la ciudad.Esto significa unas mil 700 calles sin asfalto y para revestirlas se requieren más de 20 mil millones de pesos.Elizondo informó que los proyectos ejecutivos para asfaltar las primeras calles se presentaron apenas la semana pasada por el Municipio y comprenden entre 20 y 30 frentes de obra.Dijo que el Comité de Inversiones, del que forma parte la Alcaldía, deberá proponer más obras de pavimentación para ejecutarlas con los recursos que se captan por concepto de peaje y Línea Exprés en los puentes internacionales Paso del Norte, Zaragoza, Reforma y Guadalupe.Y una vez autorizados por ese organismo, deberán pasar al Comité Técnico del Fideicomiso para su análisis, revisión y aprobación.“Nosotros ya tenemos los primeros proyectos ejecutivos, estos nos los entregaron apenas la semana pasada”, informó Elizondo Aguilar,.Ahora lo que se necesita, añadió, dado que hubo cambios de calles, es volver a presentar el proyecto al Comité Técnico, pues este organismo había aprobado calles diferentes.El Comité de Inversiones cambió entre seis y ocho calles y hubo otras que no aprobó el Comité de Inversiones porque no se justificó el costo beneficio, dijo.Se van a presentar al Comité Técnico las nuevas vialidades que autorizó el Comité de Inversión y ya procederá la aprobación.Esto iba a hacerse en la próxima reunión programada para el lunes 24 de este mes, pero se pospuso una semana a solicitud de funcionarios de México, por lo que será el primer lunes de mayo, informó.Proyecto incluirá programade drenaje pluvialEl Gobierno del Estado tiene un proyecto de pavimentación para Ciudad Juárez, pero antes de emprenderlo hay que ligarlo con otro de drenaje pluvial y uno más relacionado con la segunda ruta troncal del transporte semimasivo, dijo el subsecretario de Gobierno estatal, Ramón Galindo Noriega.Dentro de todo el Programa de Obra Insignia de Gobierno del Estado hay un capítulo específico que tiene que ver con la pavimentación, agregó.“Estamos tratando de empatar un programa de pavimentación con un programa de drenaje pluvial que incluso tendrá que ligarse con la segunda ruta troncal del transporte semimasivo”, expresó.Se pretende vincular los tres proyectos y además se necesita tener algunas previsiones, por ejemplo, de drenaje, pues “hay áreas muy lastimadas”, dijo.Se requiere reparar colectores y todo esto se debe hacer antes de empezar con el programa de pavimentación, agregó.“Entendemos que el Municipio tiene recursos muy escasos, el Estado está en una situación similar, pero con la coordinación se pueden multiplicar los esfuerzos”, expresó.Informó que el próximo lunes habrá una reunión específica, de Gobierno del Estado con el alcalde Armando Cabada Alvídrez, precisamente para ver estos temas.“No queremos tomar decisiones sin consultar al Gobierno municipal, ni al IMIP (Instituto Municipal de Investigación y Planeación), pues no va a haber decisiones unilaterales”, expresó.

