Unidos por la devoción

La escenificación inicia a las 10 de la mañana en las inmediaciones de la iglesia, situada entre las calles Lorenzo Ávalos y Francisco Sarabia, en el surponiente de la mancha urbana.Detrás de la túnica blanca y el grueso vello que recubre su rostro se halla Alberto Rubio, un estudiante de la carrera de Mecatrónica que, nervioso pero pleno, este año personifica por primera vez a la figura central del cristianismo.A decir suyo, el hombre de 21 años encuentra en este papel la ocasión de ‘redimir’ sus pecados, pues considera que el sacrificio que implica cargar una cruz de más de 70 kilos bajo el sol y entre el polvo que se levanta camino al cerro lo hará ‘sanarse’.Alberto no llega solo. Junto a él, María encarna a la mujer homónima, la madre de Jesús que en la vida actual tiene 44 años.Dedicada al hogar, ella ha sido durante años la coordinadora de las pláticas de catecismo de la parroquia, a la que ha consagrado gran parte de su tiempo libre igual que lo ha hecho con el oficio de la costura.La representación que Alberto lleva a cabo se cruza con la de Saúl, que en esta ocasión le da vida a Judas tras haber caracterizado a una variedad de personajes en años pasados.Él es uno de los que hace 17 años accedieron a montar un viacrucis motivados por la emoción del sacerdote Aristeo Baca de ofrecer a la ciudad un “majestuoso” mensaje de fe.Padre de un hijo de 20 años y de una niña de 10, Saúl es un ingeniero que trabaja para una compañía que presta servicios de tratamiento de agua para varias empresas maquiladoras de la ciudad.“Este es mi primer año que soy Judas”, dice el hombre de 43 años. “Es un papel muy fuerte. Es muy fuerte el momento de estar ahí enfrente y darle un beso a Jesús y básicamente entregarlo. Es una experiencia que necesitas vivirla para sentir que eres Judas. Se siente un escalofrío entregar a alguien”.Otro de los pioneros es Alfredo, a quien las décadas de participación y experiencia le confirieron un año más la misión de presentar al centurión que lacera la espalda de Jesús antes de ser entregado a su verdugo, Poncio Pilato.Marisela Lombardo, la coordinadora del Viacrucis, explica que a este hombre, empleado de una empresa de galletas, siempre le confían esta responsabilidad porque sabe cómo dar los latigazos sin que duela demasiado.“Ha habido otros que sueltan el latigazo y a lo mejor no con el afán de lastimar, sino de hacer bien su personaje, pero se les pasa la mano”, dice Lombardo.No sólo Saúl y Alfredo han participado en la representación desde su inicio. Roberto, un fontanero de 43 años que vive muy cerca de la parroquia, ha ocupado varios personajes en la historia de este relato vivo.Hoy le toca traer a la vida a Anás, uno de los maestros de la ley de acuerdo con la enseñanza bíblica actuó junto a Caifás en la captura y crucifixión de Jesucristo.Aunque fuera de la iglesia sus vidas difieren, a todos ellos los une la idea de que lo que hacen no es una obra teatral ni un espectáculo, sino un acto de fe con el que esperan, en sus palabras, llevar el mensaje del Hijo de Dios a la feligresía católica de la ciudad. (Fernando Aguilar / El Diario)

