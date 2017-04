Desechan lámparas ‘nuevas’ por concesión

Asiete meses de haber estrenado en la ciudad un nuevo y costoso sistema de alumbrado, el alcalde Armando Cabada Alvídrez apura la aprobación de otro que implica la concesión del servicio de alumbrado público y volver a sustituir las miles de lámparas.

El presidente municipal asegura que nueve de cada 10 lámparas instaladas “no funcionan o funcionan mal”, pese a que entre abril y septiembre del año pasado la anterior Administración municipal ejecutó un proyecto de alumbrado con el que cambió una 32 mil luminarias.El plan de Cabada busca ahora concesionar el alumbrado público durante los próximos 15 años y se basa en un estudio ordenado y pagado por la asociación civil que lo postuló a la alcaldía, “Así las Cosas Armando”.El estudio, del cual El Diario tiene en su poder una copia, arroja que en el municipio hay un total de 109 mil 375 luminarias instaladas, de las que el 16 por ciento (17 mil 500) no encienden.Además indica que el 14 por ciento (15 mil 300) tienen altas capacidades, costo excesivo o falsa iluminación; un 60 por ciento (65 mil 600) tienen capacidades mal seleccionadas, no cumplen con la norma o ya cumplieron su vida útil; y entre un 8 y un 10 por ciento (11 mil) tienen “regular” eficiencia.“Es el traje a la medida para Ciudad Juárez”, asegura el alcalde sobre la auditoría denominada Estudio de Eficiencia Energética para los Servicios de Alumbrado Público”, realizado por la empresa Diagnósticos y Servicios en Energéticos SA de CV (Diaseren), con sede en Hermosillo, Sonora.El proyecto del trienio pasado realizado por la empresa IntelliSwitch tuvo un costo de 347.9 millones de pesos a pagar en cinco años, para lo que se pidió un crédito por 309.9 millones de pesos a Bancomer y 38.2 se recibieron a través del Fideicomiso de Alumbrado Público.Datos oficiales recientes indican que por ese proyecto de obra pública realizado durante la administración encabezada por los priistas Enrique Serrano Escobar y Javier González Mocken se adeudan actualmente 264 millones de pesos.Además, a través de la auditoría al alumbrado público se detecta que, “indebidamente”, el total de las luminarias está conformado por 24 capacidades diferentes y en varias clases de iluminación, ya que el 15 por ciento son lámparas incandescentes, de tecnología LED o luz mixta; mientras que el resto, el 85 por ciento, son de alota descarga o HID, como aditivos metálicos, cerámicos y vapor de sodio de alta presión.“Lo anterior, sin razón de existir genera gran complejidad para la atención y administración del servicio, causas fundamentales de la situación deplorable en que se encuentra”, determina el estudio.Si bien el diagnóstico concluye que “Juárez requiere de una transformación radical efectiva y eficiente de las redes de alumbrado público para dar a los juarenses un servicio digno” y sólo recomienda definir la mejor alternativa o mecanismo que permita eliminar la creciente irregular situación del servicio público, el alcalde sostiene que la recomendación es la concesión.“El traje a la medida para Ciudad Juárez es concesionar el alumbrado público a cambio de lo que hoy se paga de derecho de alumbrado público o menos, nunca más, en las clausulas quedará perfectamente establecido que ni un peso más por lo que se paga actualmente”, reitera.Explica que con el panorama revelado por el estudio su gobierno busca que el Cabildo le autorice este lunes a él y al secretario del Ayuntamiento formular un planteamiento ante el Congreso del Estado, en el que les permita comprometer como garantía de pago las participaciones federales contra la prestación de este servicio.Detalla que el ofrecimiento que varias empresas nacionales le han realizado, a las cuales no identificó, es venir a cambiar el 100 por ciento de las luminarias a cambio de la concesión de 15 años, en los que se les pagará el Derecho de Alumbrado Público (DAP), del cual se recauda un promedio mensual de 19 millones de pesos.El alcalde menciona que su aspiración es que las empresas interesadas en la licitación hagan una buena oferta al municipio y no cobren todo lo que se recauda del DAP, con lo que podría tener un ahorro de al menos unos dos millones de pesos mensuales que al año sumarían unos 24 millones.Además, dice, el Municipio dejaría de comprar lámparas, balastras, postes y cables para el mantenimiento de las luminarias. Mientras que una parte del personal que forma parte del Departamento de Alumbrado Público se cambiaría a otras áreas en el gobierno.“Aspiro ahorrarme 70 o los 80 millones de pesos en un año, ahí está un beneficio directo, unos 100 millones de ahorro que podemos redireccionar a infraestructura, a lo que decidamos en el Municipio”, agrega.Aunado a ello, menciona que el concesionario haría una inversión de unos mil 500 o mil 700 millones de pesos en la obra, lo que le representaría un ahorro, porque después de 15 años toda la infraestructura sería propiedad del Municipio.Agrega que en las cláusulas de la licitación se establecerían candados para que la empresa que gane la obra no reciba un peso hasta que no termine de prender y conectar el 100 por ciento de las luminarias, así como mantener encendidas al menos el 90 por ciento de las lámparas.“Si no están encendidas permanentemente durante la noche, eficientemente, el 90 por ciento o más de las lámparas de la ciudad el proyecto hubiese fracasado, así de comprometedor es esto”, dice Cabada, quien descarta que se busque aprobar el proyecto por la vía rápida (fast track).Menciona que el tema de la concesión del alumbrado público “ya fue suficientemente tratado” con los regidores y diferentes sectores de la comunidad, por lo que a un mes de darlo a conocer públicamente la Secretaría del Ayuntamiento decidió citar al Cabildo a una sesión extraordinaria para este lunes.La convocatoria se envió a los integrantes del Ayuntamiento este miércoles, al inicio del asueto de Semana Santa, para una reunión extraordinaria el lunes 17 de abril a las 12:00 horas.Y es que Cabada sustenta su proyecto político y su reelección para los comicios del próximo año en este proyecto. “Si el proyecto falla, mi proyecto se acaba, si el proyecto funciona será una paloma más, muy importante sin duda alguna a una administración eficiente, pero no es una cosa que vaya a favor de una probable reelección, no lo estoy mezclando, pero me queda claro que el riesgo que sí corro es si el proyecto no funciona mi proyecto se termina”, dijo. (G. Minjáres/A. Castañón/El Diario)