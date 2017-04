Pese a veto de Corral, auditor se mantiene

Coria mencionó que hasta ayer, Rodríguez no tenía contemplado tramitar un amparo, toda vez que despacha como auditor en las oficinas correspondientes, a pesar de que su nombramiento no ha sido oficializado en la publicación.“Hasta el momento (Rodríguez Bejarano) no solicitará amparo. Él señala que la Auditoría es un órgano del Congreso, independiente, pero del Congreso, entonces sería el pleno de la Junta de Coordinación Política la que pudiera hacerle a él algún señalamiento pero hasta el momento no le han señalado nada. Él sigue siendo el auditor electo y nombrado por el Congreso”, dijo Coria en entrevista.Dijo que Rodríguez incluso tiene programadas reuniones para la siguiente semana con contralores del órgano auditor federal, con quienes sostuvo un encuentro el pasado martes.El vocero de la Auditoría reveló también que integrantes de la Junta de Coordinación Política le han expresado al auditor su respaldo ante la decisión del Ejecutivo de no hacer oficial su nombramiento.A la letra, el artículo 253 del Código Penal de Chihuahua establece que el ejercicio ilegal de un servicio está considerado un delito, y que lo comete quien: “Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o quien lo designe sin satisfacer todos los requisitos legales”, menciona la fracción I de dicho ordenamiento jurídico.A su vez, el artículo 69 de la Constitución local estipula que para que un proyecto tenga carácter de decreto –justamente la figura jurídica por la que fue nombrado el auditor–, es necesario que se apruebe por el Congreso y que el Ejecutivo lo promulgue.Aunque Rodríguez Bejarano fue nombrado por el pleno del Congreso estatal el pasado 6 de abril, el decreto que oficializa su nombramiento no será publicado en el Periódico Oficial del Estado, informó el martes pasado el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles.Carlos Coria, vocero de la Auditoría, mencionó que a pesar de que el contralor regresará el lunes próximo a Chihuahua, por los días de asueto estará fuera de la ciudad.El grupo parlamentario del PRI en el Congreso acusó al gobernador Javier Corral de intromisión al vetar la promulgación del nombramiento de elección del titular de la ASE.A través de un comunicado, los legisladores tricolores calificaron de “irresponsables” las declaraciones del mandatario al alegar presunta ilegalidad en la elección, como presentar un documento falso para contender por el encargo. (Con información de Jaime Armendáriz)

