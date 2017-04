Rechazan dos amparos a Serrano

El juicio de amparo 346/2017 se presentó el pasado 3 de abril en la III Mesa del Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Chihuahua cuyo titular es José Erasmo Barraza Grado y es en contra cualquier orden de aprehensión.El pasado 4 de abril el juez federal le concedió a Serrano Escobar la suspensión provisional y le fijó una garantía económica por 5 mil pesos para que el político no pueda ser detenido en caso de que la autoridad pretenda ejecutar una orden de captura en su contra.En ese juicio la audiencia constitucional se fijó para el 3 de mayo a las 10:35 horas.El juicio 347/2017 también presentado por el exalcalde de extracción priista se admitió el 3 de abril en la II Mesa del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Ciudad Juárez en contra de cualquier orden de detención o presentación y es un amparo indirecto en sub-materia administrativa. No se especificó el monto de garantíaEn este caso el juez federal concedió el 4 de abril la suspensión provisional y el pasado 11 de abril negó la suspensión definitiva.La audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 347/2017 está programada para el siguiente 8 de mayo a las 10:00 horas, se indica en el portal del Consejo de la Judicatura.Otro juicio de amparo tramitado por Enrique Serrano y sus abogados, el 336/2017 se recibió en el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Chihuahua el 3 de abril en la IV Mesa y es en contra de una orden de aprehensión.En ese amparo el titular del Juzgado, Gabriel Pacheco Reveles, le otorgó la suspensión provisional el pasado 4 de abril y fijó una garantía económica por 10 mil 450 pesos, se indica en el portal del Consejo de la Judicatura Federal donde no se da a conocer si se concedió o se negó la suspensión definitiva.La audiencia constitucional del juicio 336/2017 se llevará a cabo el 8 de mayo próximo a las 09:40 horas.Durante el juicio penal que se sigue por peculado en contra de los exfuncionarios estatales Ricardo Yáñez Herrera y Gerardo Villegas Madriles, se ventiló que el exgobernador César Duarte Jáquez supuestamente ordenó desviar 250 millones de pesos del erario para la campaña electoral de Serrano por la gubernatura, de acuerdo con datos periodísticos.Además el pasado 3 de abril interpusieron una denuncia penal en contra de Serrano y ante la Fiscalía General del Estado (FGE) los integrantes de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción, por la supuesta comisión del delito de fraude en la compra de lámparas para el alumbrado público.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.