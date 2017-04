Pagan ‘amigos’ de Cabada estudio sobre concesión

El estudio con el que el alcalde Armando Cabada Alvídrez sustenta el proyecto para concesionar el servicio de alumbrado público de Ciudad Juárez se pagó con las aportaciones económicas que le hicieron los empresarios que patrocinaron su campaña electoral por la presidencia municipal.Con los recursos recaudados a través de la asociación civil “Así las Cosas Armando”, misma que lo postuló por la vía independiente a la presidencia municipal, el ahora alcalde pagó el estudio que realizó la empresa Diagnósticos y Servicios en Energéticos SA de CV. (Diaseren), con sede en Hermosillo, Sonora.Cabada informó que el diagnóstico realizado durante el período de transición del Gobierno Municipal tuvo un costo de 100 mil pesos, cantidad que se cubrió con los remanentes de lo recaudado durante la campaña electoral del año pasado.“Nos quedó un poco más en la cuenta de la asociación civil, pero es puro dinero privado, de las personas que me apoyaron”, afirmó.Explicó que dichos recursos los aportaron varios empresarios que respaldaron su campaña, pero aseguró que ninguno está dentro del proyecto de alumbrado público que actualmente impulsa y tampoco a alguno de ellos le interesa este tipo de negocios.Agregó que apenas una semana después de los comicios del 5 de junio del año pasado en los que resultó electo, varias empresas se le acercaron para presentarle proyectos de alumbrado público para la ciudad, de los cuales unos le ofrecían rentar o vender equipo. “Fue una cosa realmente impresionantemente para mí, del acercamiento, de cómo nos buscaron inmediatamente, a partir de ahí entendí que teníamos una gran oportunidad para la ciudad. ¿Qué fue lo primero que hice? Ordenar una auditoría, un diagnóstico, de las condiciones en las que estaba el alumbrado público y es como contratamos a esta compañía Diaseren”, dijo.El alcalde sostuvo que en su momento informó a los regidores electos que conformaban la planilla que registró para el Ayuntamiento, que mandaría hacer dicho diagnóstico a través de la asociación civil de la que todos forman parte y que se utilizarían los recursos sobrantes.Sin embargo, regidores que integran la asociación civil “Así las Cosas Armando” difieren respecto al conocimiento de que la agrupación pagaría el diagnóstico del alumbrado.El coordinador de la bancada independiente, Carlos Ponce Torres, declaró que desconocía este tema, mientras que otros aseguran que sí sabían.La bancada independiente cuenta con 11 regidores, y cinco fueron entrevistados al respecto.Hace más de una semana, Ponce Torres dijo que no sabía que la asociación hubiera pagado ese estudio.Con él coinciden Pablo Arana Pérez, quien aseguró que desconoce las acciones de la administración de la asociación, y por ello no sabía del estudio.Los ediles que afirmaron que sí estaban enterados que la agrupación pagó ese diagnóstico, aunque no saben cuánto costó, son José Ávila Cuc, Irma Medrano Flores y Alfredo Seañez Nájera.En lo único que todos los ediles consultados coincidieron es en que ignoraban el costo del estudio realizado por Diaseren.Armando Cabada añadió que además de informar al respecto a los regidores electos, también habló con el alcalde saliente, Javier González Mocken, para pedirle apoyo y que diera la instrucción al personal de Alumbrado Público que les permitieran realizar la auditoría.“… y accedió a eso; (empleados de Diaseren) trabajaron con la gente de Alumbrado Público, los llevaron, los trasladaron, recorrieron toda la ciudad e hicieron el diagnóstico”, dijo.El alcalde en funciones consideró que el uso de los recursos remanentes que se recaudaron para la campaña electoral es legal, porque la asociación civil que lo postuló y de la que él mismo forma parte sigue en funciones.Además, porque reiteró que durante la campaña sólo recibió financiamiento privado, ya que el dinero público que le asignaron lo regresó en su momento a la autoridad electoral.

