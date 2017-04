Duplican aspirantes la convocatoria de la Policía

La corporación admitirá a los 400 cadetes que cumplan con los requisitos necesarios, dio a conocer el secretario Ricardo Realivázquez Domínguez.En esta ocasión el período de capacitación será de cinco meses, equivalente a 19 semanas y los seleccionados obtendrán una beca de 3 mil 552 pesos quincenales durante el entrenamiento.Los interesados deben presentarse en la Academia de Policía Municipal en la calle Henry Dunant y Anillo envolvente del Pronaf, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.El jefe policiaco informó que el 30 por ciento de los aspirantes son del sexo femenino, por lo que hizo un llamado a las mujeres que deseen hacer carrera dentro de la Policía Municipal para que se registren.Los requisitos a cubrir son: una estatura mínima de 1.70 metros en varones y 1.65 metros en mujeres, edad de los 19 a los 40 años, contar con la cartilla militar liberada y el certificado de preparatoria.Carecer de antecedentes penales y policiales, gozar de buena salud física y mental, no tener tatuajes visibles y aprobar los exámenes médicos, físico y toxicológico, así como la evaluación de Control de Confianza, los cuales se llevarán a cabo durante los meses de febrero-mayo del año en curso, mediante cita, en las instalaciones de las Academia y del Centro de Control de Confianza de la Fiscalía General del Estado (FGE).Los aspirantes también deberán aprobar la selección del Consejo de la Comisión del Servicio profesional de Carrera, Honor y Justicia, que se llevará en la sesión del mes de mayo del 2017.En esta ocasión la Academia de Policía Municipal aceptará a exmiembros del Ejército Mexicano, que deben de presentar el oficio de baja en forma digna y el certificado del servicio del Ejército Militar.• Solicitud de empleo (con letra de molde, legible y tinta negra)• Credencial de elector• Comprobante de domicilio, no mayor a dos meses• Cinco fotografías a color (tres de frente, una de perfil tamaño infantil y una fotografía de frente tamaño postal)• C.U.R.P.• Cartilla militar liberada (hoja de liberación por ambos lados y hoja de pre cartilla, las tres en la misma hoja)• Dos cartas de recomendación con fecha reciente de sus últimos dos empleos; en hoja membretada y con sello• Dos cartas de recomendación personales con copia de la credencial de elector de quien lo recomienda• Presentar carta de no antecedentes penales• Presentar carta de exposición de motivos• Certificado de estudios mínimo de preparatoria o carrera técnica equivalente avalada por la SEP• Acta de nacimiento vigente (por ambos lados)

