ADELANTA MÓDULO DE LICENCIAS MEGAPUENTE ‘SANTO’

Esto afectó a decenas de personas que pidieron permiso en sus empleos porque tenían cita para tramitar la licencia de conducir, pues ahora deberán dejar de trabajar otro día.Se buscó una versión oficial pero no se logró contactar a autoridades estatales.Uno de los afectados, quien pidió omitir su nombre, informó que su primera cita en esas oficinas fue a las 7:30 de la mañana.A los solicitantes de nueva licencia o renovación, el cual era su caso, les pidieron anotarse en un cuaderno de raya y a él tocó regresar a cita a las 13:00 horas, agregó.“Pasa la mañana y llego a mi cita puntualmente, me recibe desde la puerta de la entrada una cartulina en color verde con unas letras pintadas, en ella anunciaban que para los ciudadanos citados a las 13:00 y 14:00 horas respectivamente, ya no habría servicio hasta el lunes 17 de abril de 8:00 a 9:00 horas”, expresó el solicitante.Informó que una empleada abrió la puerta y él le preguntó la razón del cierre atemporal, a lo cual la respuesta fue que a las 2:00 de la tarde iba a “caerse” el sistema de cómputo.“Por lo tanto, no habría más licencias que expedir, pero a los pocos minutos salen muy listas las tres empleadas con sus cocas en mano, cierran la oficina y se retiran a descansar hasta el próximo lunes”, añadió el ciudadano afectado.El módulo estatal fue cerrado antes de la 1:00 de la tarde, cuando el horario oficial marca el final de las actividades a las 2:30 de la tarde.“Es una pena que estos tiempos todavía se nos esté atendiendo de esta manera al hacer un trámite tan simple”, expresó el ciudadano, quien tendrá que pedir otro permiso en su empleo y dejar de trabajar un segundo día.“Tristemente todavía seguimos viendo prácticas del siglo XIX en una era en la que la digitalización está en su apogeo”, añadió.Informó que precisamente la digitalización ayuda a eficientar los tiempos y la calidad en el servicio, entonces por qué no echar mano de esas herramientas.

