Critican ‘tirar a la basura’ inversión millonaria

Organizaciones no gubernamentales, señalaron que con el nuevo proyecto de renovación del alumbrado público y la concesión que el alcalde Armando Cabada Alvídrez pretende otorgar, se tirará a la basura los 348 millones de pesos que invirtió la anterior Administración para sustituir 30 mil luminarias.Por ello, José Luis Rodríguez, vocero de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción exigió que antes de que el Cabildo autorice concesionar el servicio de alumbrado público, se exijan las garantías a la empresa Intelliswitch por las fallas que presentan las luminarias nuevas instaladas hace apenas siete meses.Señaló que el proyecto planeado por Cabada, de aprobarse estaría tirando a la basura las inversiones que se han realizado en las pasadas dos administraciones municipales, de las que una fue a través de un crédito que todavía está pagando el Municipio.Indicó que la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción manifestará su oposición el lunes en la sesión de Cabildo donde se discutirá la propuesta.De aprobarse se pedirá al Congreso que no autorice el proyecto que se pretende sacar en pleno periodo vacacional.Para Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), el hecho de votar la concesión del servicio de alumbrado público a una empresa privada, es una demostración de que los funcionario públicos no están haciendo un adecuado uso de los recursos.“Es un dinero tirado a la basura, parece que no es responsabilidad de nadie, los funcionarios pueden desperdiciar el dinero y nadie paga las consecuencias”, indicó.Por eso, dijo que el día en que se haga respetar la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, entonces las cosas podría ser mejores.“Existe la ley pero los diputados no hacen su trabajo. La ley es mala y los funcionarios en vez de hacer bien las cosas, desperdician el dinero público, y mientras no se respete la ley, y que siga sin ser un delito, se seguirá desperdiciando el dinero, que es nuestro y las consecuencias también son nuestras”, dijo.

