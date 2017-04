Busca plaza volver a cobrar estacionamiento

Por su parte, el presidente municipal Armando Cabada dijo que los comercios están imposibilitados para ello dado que hasta el miércoles pasado –día hábil– no fueron notificados de que hayan perdido algún proceso judicial.“Tenemos que ir a parar eso, eso no está permitido, si no nos han notificado no tienen por qué cobrar”, declaró Cabada.Ayer, a esta redacción llegó un documento que fue girado hacia los locatarios de la Plaza Sendero las Torres, en donde se les indicaba que a partir del 17 de abril tendrían que utilizar una Tarjeta de Pensión, ya que el acceso empezaría a ser controlado de manera electrónica, y con ella se exentarían del pago.En el documento, girado en nombre de la Desarrolladora de Estacionamientos Inteligentes, se indica que cada local tiene derecho a dos cortesías, por las cuales sólo pagaría el derecho al plástico por un costo de 130 pesos; y a partir de la tercera cada una a solicitar tendría un costo mensual de 100 pesos, más el cobro del plástico.En el lugar se pudo observar que las máquinas que indican al usuario cuánto es lo que deben de pagar en función al tiempo en que utilizaron el estacionamiento, se encuentran encendidas, y guardias de seguridad indicaron que les han estado dando mantenimiento.Este medio quiso buscar la versión de la dirección del lugar, sin embargo, no fue encontrado ningún administrativo debido a que se encuentran en asueto por ser días inhábiles.“En la plaza nunca quitaron los cajeros para el pago del estacionamiento, tampoco adecuaron los accesos y salidas, sólo quitaron las plumas”, comentó uno de los trabajadores del lugar, quien prefirió la reserva de su identidad.La polémica se registró luego de que en diciembre del año pasado, los diputados del Congreso estatal establecieran la prohibición del cobro de estacionamiento en centros comerciales y tiendas departamentales, a través de reformas aprobadas a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua.Primero, el jueves 26 de febrero del 2016 la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, encabezada por el regidor José Márquez Puentes, acordó un dictamen para eliminar el cobro en estacionamientos de centros comerciales y conceder dos horas de tolerancia en oficinas gubernamentales.Después, el 5 de abril de ese mismo año, en sesión extraordinaria de Cabildo el Ayuntamiento aprobó por unanimidad un nuevo reglamento exclusivo para regular los estacionamientos y prohibir el cobro que se aplicaba a los usuarios de centros comerciales, bares, restaurantes, hospitales y la Central Camionera.Este documento entró en vigor unos días después, el 14 de abril.Para octubre, los tribunales federales les habían otorgado amparos al menos a 19 establecimientos entre empresas comerciales y de servicios que se inconformaron contra las autoridades municipales, entre ellos, el aeropuerto de la ciudad y cuya situación sigue pendiente.El secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, dio a conocer anteriormente que el Municipio analizaba armonizar la reforma a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua con el Reglamento local para la Operación de los Estacionamientos Públicos y Privados a fin de que estos sitios en centros comerciales sigan gratis.El 20 de diciembre del año pasado el Congreso del Estado reformó el artículo 10 de esa ley, y en el estatuto se establece que la construcción y operación de los estacionamientos en tiendas departamentales y centros comerciales debe ofrecerse de manera gratuita.El secretario del Ayuntamiento agregó que con esta reforma es probable que los empresarios también se amparen contra el Reglamento estatal.

