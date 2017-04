Acusan paseños a municipales de falsear reporte

Dos paseños detenidos la noche del domingo por supuestamente intentar privar de la libertad a dos menores con fines sexuales, denunciaron públicamente ser ajenos a los hechos difundidos por el área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), al asegurar que el motivo del arresto fue una riña en el exterior del bar G Live, en el Centro.“Ya no volveré a Ciudad Juárez, porque uno viene a divertirse y vemos que la ciudad ya no es de confiar por los policías municipales, porque lo que ellos quieren es robar dinero y detener a la gente nada más para meter trabajo”, dijo José Ángel Pérez, de 23 años y quien ayer obtuvo su libertad sin cargo alguno.Los quejosos acudirán ante Asuntos Internos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que los agentes involucrados sean investigados y sancionados.El denunciante afirmó que además del arresto injustificado, ya que ellos no participaron en la riña y eran ajenos al conflicto, sufrieron el robo de 550 dólares por parte de los agentes aprehensores, los cuales los golpearon durante el proceso de la consignación.Los estadunidenses que se dedican al comercio y estudian la universidad en Texas, salieron del área de detenidos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ayer a las 05:00 horas sin cargos en su contra y ocuparon parte de la mañana en tratar de recuperar el vehículo asegurado afuera del bar por parte de los agentes de la unidad P220.El lunes anterior el vocero de la SSPM informó que dos adolescentes fueron rescatadas por policías preventivos cuando presuntamente eran privadas de la libertad por dos hombres que pretendían llevarlas a una fiesta para drogarlas, informó Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Según la versión oficial el arresto de Bryan D. R. de 18 años y José A. P. de 22 años, fue reportado en la avenida 16 de Septiembre y Constitución, en el Centro, cuando forcejeaban con dos menores de 15 años a un costado de un vehículo Ford Focus, color gris, modelo 2013.Sandoval Figón dijo que los agentes intervinieron para auxiliar a las mujeres y arrestaron a los probables agresores, que minimizaron el hecho al decir que “sólo querían llevarlas a una vivienda donde tenían varias bebidas embriagantes y drogas para divertirse con ellas”.“Nosotros no conocemos a las jovencitas solo nos arrimamos al bar veníamos de El Paso y vimos el pleito y luego nos arrestaron. Nos pusieron un montón de cosas que no son ciertas y por eso salimos libres, no secuestramos a nadie y los policías nos robaron cerca de 550 dólares que traíamos para divertirnos a la ciudad”, dijo José Ángel Pérez, uno de los dos detenidos.“Estamos libres porque no hicimos nada, no tenemos antecedentes penales y solo venimos a Juárez a divertimos”, aseguró.El secretario Ricardo Realivázquez Domínguez dijo que si se realizó la detención como los paseños dicen que denuncien.