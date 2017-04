‘Montan’ disputa por esculturas de caballos

Los 20 caballos que decoraban el Centro Histórico fueron retirados de ese lugar en días recientes y colocados en un centro comercial por un ex funcionario municipal que afirma que no le pertenecen al Ayuntamiento.Las esculturas, pintadas por artistas urbanos, fueron inauguradas el 25 de agosto de 2015 en el paso peatonal de la avenida 16 de Septiembre y, aunque se anunció que recorrerían varios puntos de la ciudad como una muestra itinerante, hoy no se hallan bajo tutela del Gobierno local, sino de Eleno Villalba Salas, excoordinador del Proyecto de Regeneración del Centro Histórico.Miguel Ángel Mendoza Rangel, director del Instituto Municipal de la Cultura, explicó que nunca estuvieron registradas en el patrimonio del Municipio, por lo que ahora le piden a Villalba Salas que las done.Villalba dijo que tomó la decisión de llevarlas a Plaza de las Américas, en el área Pronaf, debido al vandalismo que sufrieron las esculturas mientras las autoridades de la presente administración omitieron su cuidado.“Son de Juárez, no son del Municipio”, expresó. “Y somos un grupo de gente que los patrocinamos. Si no quieren que estén en la vía pública no pasa nada, los mandamos a los centros comerciales. No se han perdido; los han dañado, quebraron todos los acrílicos de enfrente, dañaron las patas de los caballos”.Denunció que vándalos les sustrajeron a las piezas 14 lámparas y 7 cables de interconexión y que quebraron cada una de sus identificaciones.“Yo confié en dejárselos ahí pero no le dieron la atención debida”, señaló el excoordinador de Regeneración del Centro Histórico.A finales de julio de 2015 el entonces alcalde Enrique Serrano Escobar anunció en rueda de prensa que las esculturas fueron donadas al Municipio por empresarios juarenses que decidieron apoyar un proyecto de mejoramiento de imagen que les presentó el Ayuntamiento, e incluso fueron mencionados en el último Informe del tercer año de su Administración, cuyo período encabezó su suplente Javier González Mocken.De acuerdo con Mendoza Rangel, el Instituto de Cultura tratará de “convencer” a Villalba Salas de que done los caballos.“Yo le hice la propuesta de que me diera los nombres de los empresarios para que el Instituto les hiciera una invitación a donar las piezas. Todavía no he tenido respuesta, ni me ha dado la lista de quiénes son las empresas que los donaron ni mucho menos me dio la lista de los empresarios”, comentó.Los caballos cobraron mayor notoriedad cuando una mujer se montó sobre uno de ellos a pesar de que tocarlos estaba prohibido.Cada una de estas obras está hecha de fibra de vidrio y fue pintada por un determinado artista según una temática basada en convicciones personales.Sin embargo, las autoridades de aquel entonces nunca revelaron públicamente qué empresarios fueron los que realizaron la donación.“Hay una agenda donde van a estar recorriendo”, dijo Villalba Salas. “Son itinerantes. Después van a pasar a Plaza Portales, a Misiones, al Paseo Triunfo. Se van a estar moviendo y nosotros cuidándolos porque ya vimos que la autoridad municipal tiene otras actividades más importantes y lo reconocemos”. (Fernando Aguilar / El Diario)