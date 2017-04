Se casarán 40 parejas en boda colectiva de la Iglesia

En el marco de la celebración de Semana Santa, este próximo lunes unas 40 parejas contraerán nupcias de manera simultánea a través de una Boda Colectiva organizada por la Diócesis de Ciudad Juárez.Esta ceremonia se realizará en la Catedral, y tiene como fin dar el sacramento de matrimonio a personas que tienen años de vivir casados pero sin haber oficiado la unión ante la iglesia.“Estas parejas fueron preparadas para la ceremonia, estará presidida por el obispo”, dijo el párroco de la Catedral Eduardo Hayen Cuarón.Explicó que normalmente para poder celebrar una boda religiosa las parejas deben tener el bautizo, la primera comunión y la confirmación.“Es entonces cuando al faltarles alguno de estos sacramentos las parejas se desaniman y deciden no realizar la ceremonia”, señaló.Por eso, para esta ceremonia los únicos requisitos que solicitaron fueron que ambos estuvieran bautizados y casados por el civil al menos desde hace cinco años.“Es para ayudar a aquellas parejas que por falta de algún sacramento no se hayan decidido a validar su unión ante la Iglesia; la idea es agilizar el trámite”, explicó el sacerdote.Anteriormente, Hayen Cuarón mencionó que desde hace algunas décadas el número de matrimonios ha ido en declive.Esto se lo atribuye a que los jóvenes se han acostumbrado a tener relaciones sexuales prematrimoniales, lo que para su entender ha sido una de las principales razones por las que las parejas ya no desean este compromiso.“Algo tienen que ver que existan tantos fracasos matrimoniales, pero también hay mucho sexo prematrimonial. El hombre se queda en su etapa de adolescente y bloquea su madurez debido a ello y no se sacrifica por su pareja”, declaró.La boda será este lunes, a las 6 de la tarde, en la Catedral. (Karen Cano/El Diario)

