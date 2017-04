Alertan por riesgos en el río Bravo

Cargando

Al ser liberadas las aguas del Tratado de 1906, autoridades de Protección Civil del Municipio hacen la recomendación de no pescar en el río Bravo ni tampoco bañarse ahí por los riesgos salubres que esto representa.Este medio captó el momento en el que algunas personas se acercaron al cauce con redes y otros instrumentos para poder sacar peces.El director de Protección Civil, Efrén Matamoros, dijo que no se sabe si las condiciones de esta agua sean aptas para consumo humano, o si la fauna que sobrevive en el cauce pueda también ser comestible sin acarrear con ello problemas de salud,“Desconocemos la calidad del agua, por eso recomendamos que nadie pesque ahí, no sabemos si el pez o lo que saque cumpla con las condiciones sanitarias para consumirse”, dijo.Estas aguas provienen de la Presa de El Elefante y de la de El Caballo, y aunque se considera que están limpias, no se sabe a ciencia cierta si en su recorrido hacia tierras mexicanas haya sido contaminada.Además, en ese orden de ideas, mencionó que también es importante no hacer uso del cauce para nadar, pues aunque es aparentemente de poca profundidad, cuenta con corrientes que pueden hacer que cualquiera pierda el control y provocar así un accidente.“Es una cosa de todos los años, estar dando vuelta al lugar pidiendo a la gente que nos auxilien con ello. Hay corrientes subterráneas que se los pueden llevar”, dijo.En relación a ello y como parte de las actividades de vigilancia este fin de semana se realizará recorrido por el bordo del río Bravo, desde la Casa de Adobe hasta el Valle de Juárez, ya que algunas personas acuden a la ribera a divertirse.Lo mismo se hará en algunos puntos del Valle de Juárez.Asimismo se contempla revisar la zona de Las Compuertas y algunas áreas de la Acequia Madre, que ya lleva agua de riego.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.