‘Mi jefe se enteró por WhatsApp’

Mientras en el Congreso se desarrollaba la sesión ordinaria, el ambiente comenzó a cambiar. De a poco, los diputados presentes en el salón de plenos iban enterándose, por los más diversos medios pero siempre de forma indirecta, de que el gobernador vetaría a quien ellos, hace menos de una semana, habían puesto al frente de la Auditoría Superior del Estado.

La falla en la comunicación empezó el viernes. Exactamente a las 19:34 horas llegó a la oficina de la presidencia del Congreso la fe de erratas del Instituto Estatal Electoral en la que se develaba que siempre sí, que Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano sí había sido candidato a un puesto de elección popular.Por la hora y el día, fue hasta el lunes que la mayoría de los diputados supo de la pifia del organismo electoral.Blanca Gámez, presidenta del Congreso, dijo que no hubo comunicación ni extra ni oficialmente, de parte del Estado para informarle sobre la decisión de no publicar el decreto que oficializaría el nombramiento.Declaró que ella tuvo conocimiento formal el martes pasadas las 19:00 horas, cuando llegó el oficio de notificación del veto.Ni en la sesión ordinaria, ni a su término –cuando se reunió la Junta de Coordinación Política para tratar el tema– ni por la tarde, hubo comunicación alguna entre los poderes.Si con los del blanquiazul no hubo contacto, tampoco con los del PRI. Isela Torres, vicecoordinadora de los diputados tricolores, aseveró que ella, al igual que otros legisladores, se enteró por los medios de comunicación de la decisión del gobernador de no publicar el decreto que haría oficial el nombramiento del nuevo auditor.“Con la (coordinadora) del PRI, no, a lo mejor lo hubo (contacto) con la presidenta del Congreso, pero no creo que con otros coordinadores lo hayan tenido”, dijo.Los emergentes no corrieron con mejor suerte, ni Morena, PVEM ni PRD.“Nosotros nos enteramos por los medios, ni siquiera un documento oficial que haya llegado previamente al Congreso, nada, fue una declaratoria, creo que fue una conferencia de prensa, no estoy seguro”, dijo Alejandro Gloria, coordinador de la bancada del Verde.Pedro Torres, legislador de Morena, se enteró por los medios de que el nuevo auditor no lo era más.“Mi jefe, de plano, se enteró por el WhatsApp, le dijeron que viera la conferencia porque estaban tirando al auditor”, contaba un asesor del Congreso.