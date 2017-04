Culpables, 4 por extorsión a empresario

Cuatro personas acusadas de extorsión agravada en contra del propietario de varias sucursales de comida, fueron encontradas culpables y un quinto implicado inocente.El Tribunal de Enjuiciamiento desestimó las declaraciones de los agentes ministeriales al determinar que ejercieron tortura en contra de tres de los sentenciados. Al restar esta prueba no hubo algún dato que incriminara a Máximo Flores Ramírez, apodado “El Gorila”, quien permaneció más de tres años preso.Mientras que Rodrigo Becerril Vargas, “El Rudy”; Jorge Alberto Rodríguez López, “El Mamer”; Roberto Osvaldo Murillo Vázquez, “El Mirrus” y Karla Anaisa Martínez de la Rosa, “La Karla”, fueron considerados culpables en el juicio oral 101/15.En su declaración la víctima –de identidad protegida– dijo que estuvo pagando la extorsión del 2011 al 2012, luego los cobra-cuotas dejaron de ir un año y regresaron para volver a pedir dinero. En octubre del 2013 le exigieron el pago de 5 mil pesos y él presentó la denuncia.El 28 de octubre del 2013, los extorsionadores cambiaron el lugar de entrega de la “cuota” por lo que el operativo también se modificó y a las 18:30 horas al lugar llegó Karla Anaísa acompañada de unos tres hombres –uno de ellos no es tuvo sujeto al juicio oral–. Al parecer fue la mujer quien recibió el dinero y se lo guardó en sus senos y un masculino bajó de la camioneta Explorer verde y dio custodia.Tras ser detenidos, ellos dijeron a los ministeriales que había otra persona involucrada: Jorge Alberto y llevaron a los ministeriales al lugar donde se encontraba en la colonia Luis Olague.Tanto Jorge Alberto Rodríguez y Roberto Osvaldo Murillo resultaron negativo al Protocolo de Estambul –una herramienta a través de la cual se determina si una persona ha sido sujeta a tortura– y Máximo, Rodrigo, Anaisa y la otra persona que no fue juzgada dieron positivo al estudio y se estableció que los responsables de la tortura fueron los agentes ministeriales.El martes de la próxima semana el Tribunal determinará qué pena deberán compurgar los encontrados culpables.

