Van por ‘fast track’ en concesión de Alumbrado

En pleno arranque de asueto y a apenas un mes de haber dado a conocer el plan, la Secretaría del Ayuntamiento citó al Cabildo a sesión extraordinaria el lunes para votar la concesión del servicio de alumbrado público a una empresa privada.La convocatoria se envió a los integrantes del Ayuntamiento ayer, para una reunión extraordinaria el próximo 17 de abril a las 12:00 horas.La autorización para concesionar el servicio de alumbrado público es el último punto de la orden del día, en el que se incluyen otros dos asuntos para discutir y en su caso aprobación de dos reformas constitucionales del Estado.El edil coordinador de la fracción independiente, Carlos Ponce Torres, explicó que la administración municipal entregó esta misma semana un diagnóstico de la situación del alumbrado “y las condiciones son desastrosas”.Mientras que Eduardo Fernández Sígala, coordinador de la fracción del PAN, que es la segunda fuerza en el Cabildo, explicó que aunque es un hecho que se debe atender la problemática del alumbrado, los panistas no están muy convencidos que sea por concesión.“Estamos viendo cómo le vamos a hacer, una de las propuestas es que se concesione, otra que el Municipio se haga cargo”, mencionó.Casi a punto de someter el proyecto a Cabildo, el alcalde Armando Cabada Alvídrez declaró ayer en una entrevista con Radiorama Ciudad Juárez que “si este proyecto falla no implica nada para el Municipio, lo único que costaría sería mi reelección”.Agregó que si volviera a competir el trabajo diario le daría el triunfo.“Pero este proyecto en particular, que es tan importante, si las luces no se prenden, pues obviamente se apaga también mi proyecto, así lo veo yo”, dijo al periodista Ricardo Chávez Carbajal.Desde principios de su administración, en octubre del 2016 el presidente municipal declaró que al llegar al Gobierno encontraron irregularidades en el proyecto de rehabilitación de luminarias que hizo la administración anterior con una inversión de 348 millones de pesos a pagar en 5 años.Detectaron que algunas de las 30 mil lámparas que se instalaron a finales de la administración pasada se prenden y apagan, otras no encienden en la noche y otras sólo en el día.“Todos los reportes que están llegando a la Dirección de Alumbrado Público van y los atienden, el problema es que estamos encontrando muchísimas irregularidades”, aseguró Cabada entonces.En marzo de este año dio a conocer que el servicio se iba a concesionar a una empresa a la que se pagará con lo que se recaba mensualmente del Derecho de Alumbrado Público (DAP), que se cobra a todos los ciudadanos en su recibo de la luz.“Es cambiar las 109 mil 372 luminarias que tenemos en el municipio, cambiarlas todas; tenemos cuatro diferentes marcas en la ciudad y no son compatibles unas con otras, además fallan nueve de cada diez lámparas”, afirmó el 9 de marzo.Al aprobar la Ley de Ingresos 2017, el 24 de noviembre del 2016, el Cabildo también acordó autorizar al alcalde, Armando Cabada, para que formule estudios y bases que permitan concesionar mediante licitación pública, a fin de generar mayores ingresos, los servicios de alumbrado público, estacionómetros y pago de multas a través de medios electrónicos.A la fecha, únicamente se había licitado la prestación del servicio de multas electrónicas.En el caso de la concesión del alumbrado, por “la magnitud del tema”, se someterá para su aprobación al Cabildo, explicó el regidor Eduardo Fernández.Una vez que el pleno del Ayuntamiento certifique concesionar el servicio de alumbrado público la administración municipal lanzará una licitación pública para que participen las empresas interesadas en obtener la concesión. (Araly Castañón / El Diario)

