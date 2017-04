Destituye Corral a dos en menos de 6 meses

La primera remoción ocurrió en noviembre pasado, cuando fue destituido el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Sepúlveda Reyes a través de una reforma aprobada en el Congreso estatal que como efecto causó la remoción del titular del órgano jurídico.Después, Sepúlveda, que había sido legislador del PRI y no cumplía con los requisitos de tiempo para ser electo magistrado, presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia para revocar su remoción.El pasado 9 de marzo, el pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), destituyó a Rodolfo Leyva Martínez de su puesto como presidente.Leyva acusó entonces al gobernador Javier Corral de haber orquestado su relevo por negarse a contratar como secretario ejecutivo del Ichitaip al esposo de la secretaria de la Función Pública del estado. Leyva había sido electo consejero presidente en los primeros días de enero, por los mismos quienes un par de meses después le destituyeron.Legisladores de todos los partidos exigieron entonces a los comisionados del Ichitaip que expusieran públicamente las razones para justificar la remoción de Leyva al frente del organismo público autónomo.Al igual que el depuesto presidente del TSJ, Leyva Martínez inició procedimientos legales para frenar su despido como presidente del Ichitaip.La última destitución sucedió el martes pasado, cuando en una conferencia de prensa el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, dijo que no se publicaría en el Periódico Oficial del Estado el nombramiento del recién elegido auditor superior del Estado, Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano. En los hechos, esta acción representa un veto del Ejecutivo, al no hacer oficial la designación hecha días antes por el Congreso del estado.De nueva cuenta, y como en los dos episodios previos, el destituido Rodríguez acudirá a instancias jurídicas, por la vía del amparo, para defender su designación.Los argumentos dados en el caso del auditor fueron que éste no cumple con los requisitos necesarios para el trabajo, ya que la convocatoria expedida especificaba que los aspirantes no podían haber sido candidatos a un puesto de elección popular en los últimos comicios. Rodríguez Leyva fue candidato suplente a diputado por el PAN por la vía plurinominal en la elección del año pasado.El analista político y columnista de El Diario, Luis Javier Valero, criticó las decisiones del Ejecutivo local.“Lo que estamos viendo es verdaderamente una parodia de lo que debiera ser la plena división de poderes y el pleno respeto al estado de derecho por parte de un gobierno. (Corral) está repitiendo los esquemas de los gobiernos que le antecedieron. Una buena parte de quienes votaron por él hoy están desilusionados de este grupo gobernante”, dijo el analista político.Al referirse en particular sobre el veto al nombramiento del auditor superior, dijo que la acción es un reflejo de las luchas que existen al interior del Partido Acción Nacional y que están afectando la manera de conducir el Gobierno estatal.

