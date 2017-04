Arropan en misa a enfermos

Cargando

El matrimonio de 56 años acudió ayer a la Misa de Unción de los Enfermos en la Parroquia de la Transfiguración del Señor, en el Infonavit Ampliación Aeropuerto.“Si la voluntad de Dios es que uno se recupere sucede, si no, pues tenemos que morir, vivos no vamos a llegar al cielo”, dijo Ramón.Para ellos como católicos, la unción está destinada a proporcionar una sanación espiritual más que física, por lo que es de suma importancia acudir a esta misa cada año.“Él ha prometido que los enfermos sanarán, pero lo más importante es que sanemos del corazón, de los males que hemos cometido. Por eso la unción se le da a los que tienen el sacramento de la reconciliación. Lo que más vale es lo espiritual, porque allá se trata de una eternidad”, expresó.Actualmente, ambos tienen una familia integrada por nueve hijos, 22 nietos y cuatro bisnietos, a los que todavía tienen la posibilidad de disfrutar dado que han logrado sanar de diversas enfermedades.“Ya son muchos años para mí, desde que tenía 17 años ando en las carreteras del país y del mundo, de arriba abajo, mi trabajo es peligroso; hemos salido de enfermedades muy difíciles, una vez me dio fiebre tifoidea y aquí estoy”, dijo.“Ya son muchos años para mí, desde que tenía 17 años ando en las carreteras del país y del mundo, de arriba abajo, mi trabajo es peligroso; hemos salido de enfermedades muy difíciles, una vez me dio fiebre tifoidea y aquí estoy”, dijo.Esta misa especial estuvo oficiada por el sacerdote Gregorio Mauricio López Rodríguez, misionero de la Natividad de María.Explicó que la ceremonia no tiene una fecha en específico para realizarse, pero se acostumbra efectuarla en Semana Santa para hacer partícipes de la conmemoración a las personas enfermas.“Ellos no pueden asistir a todas las actividades que realizamos en Semana Santa, y aquí por parte de la iglesia les ofrecemos esta misa para que vengan, les facilitamos el transporte, los hacemos partícipes”, indicó.Alrededor de 40 enfermos, acompañados de familiares y amigos, participaron ayer en la misa celebrada por la parroquia ubicada en el cruce de las calles Anémona y Enebro de la colonia Infonavit Ampliación Aeropuerto.Durante la ceremonia religiosa se aplicó la unción de los enfermos, sin importar su edad, sólo que padecieran una enfermedad grave o que estén próximos a ser intervenidos quirúrgicamente.El padre López Rodríguez dijo que las actividades de la Semana Mayor continuarán el resto de la semana, por lo que hizo un llamado a vivir lo que se considera el tiempo litúrgico más importante de la comunidad católica.En esta parroquia, a diferencia de otros templos, se realizan confesiones de martes a viernes de 6:30 a 7 de la tarde; los sábados en misa de 7 de la tarde; y los domingos en todas las misas de 8 y 10:30 de la mañana, y de las 12:30 y 7 de la tarde.Esta misa también será oficiada por el obispo Guadalupe Torres Campos hoy miércoles al mediodía, en Catedral. (Karen Cano / El Diario)

