Terminan estudios y ‘olvidan’ certificados

Daniel Ruvalcaba, coordinador de la zona 18 del ICHEA en la ciudad, explicó que del total de estos documentos, el 20 por ciento acreditan estudios de primaria; y el resto, de secundaria.Dijo que el año pasado se realizó el Programa Especial de Certificación en el que unas 12 mil personas acreditaron sus estudios en primaria y secundaria, expidiendo así sus respectivos certificados.Los 2 mil certificados sin entregar son precisamente de este programa, y de no ser recogidos por sus propietarios serán regresados a la Ciudad de México para su destrucción.“Ha venido gente desde enero a recoger sus documentos, pero tenemos bastantes que no se han presentado por ellos”, dijo.Ruvalcaba invitó a las personas que hayan pasado por un proceso de certificación y que lo hayan aprobado, a que acudan por sus certificados a la zona en la que les corresponde y que fue la misma en la que realizaron el examen.De momento las oficinas están cerradas, sería a partir del 17 de abril cuando pueden recoger sus papeles, y tendrían hasta el 24 del mismo mes para hacerlo.“De no acudir los documentos serán destruidos; su expedición posterior no representaría un costo, pero si generaría un conflicto de tiempo de espera ya que tendría que hacerse la solicitud nuevamente y se tardaría más de dos semanas en poder obtenerlo”, explicó.El no tener el documento a la mano podría imposibilitar la oportunidad de las personas de conseguir un trabajo, por lo que el llamado es obtenerlo cuanto antes.Anteriormente se había informado que al menos dos de cada 10 personas desempleadas que van en busca de ocupación a la Oficina Estatal de Empleo de Gobierno del Estado, no cuentan con la primaria ni la secundaria; condición que dificulta la posibilidad de ubicarlos en alguna de las vacantes disponibles, informó Óscar Ostos Castillo, coordinador de la instancia.

