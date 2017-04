Licita CFE censo de luminarias aquí

En medio de los señalamientos del Municipio sobre las deficiencias en el sistema de alumbrado público, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó este mes una licitación para realizar un censo de las luminarias de la ciudad, de acuerdo con información publicada en el portal Compranet del Gobierno federal.La licitación es por invitación directa a tres empresas. La junta pública para emitir el fallo se realizará hoy a las 3 de la tarde, en la oficina de Compras de la paraestatal, ubicada en la avenida Ramón Rayón sin número, en Waterfill.El censo consiste en realizar conteo y georreferencia de la ubicación de las lámparas conectadas de forma directa a la red de la CFE.Se debe informar la capacidad del balastro y potencia de la lámpara, así como presentar base de datos del conteo en programas de Office y entregar en planos las ubicaciones en la mancha urbana.Además reportar la capacidad del transformador del equipo de medición, encendido y toma de carga de las lámparas conectadas al gabinete para determinar consumo, así como reportar observaciones de su estado.El director general de Servicios Públicos, Raúl Rodríguez Santillanes, informó recientemente a El Diario que el Municipio planea sustituir las 109 mil lámparas que hay en la ciudad porque el 50 por ciento de la infraestructura del sistema está descompuesta.Aseguró que diariamente la Dirección de Alumbrado Público recibe un promedio de 200 quejas de lámparas que no sirven, lo que evidencia que el proyecto de rehabilitación del Gobierno anterior no funcionó.Dijo que en los primeros cuatro meses de la actual administración se repararon 5 mil luminarias y cableado en colonias, y por ejemplo en el ejido El Millón del Valle de Juárez se instalaron 62 lámparas, ya que ahí no había ninguna.Afirmó que Alumbrado Público estaba revisando dónde están las luminarias que se adquirieron, dónde hay problemas en el servicio y qué tipo de irregularidades persisten en el sistema. (Araly Castañón)

