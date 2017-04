Pierden la esperanza de ver su calle pavimentada

En los 15 años que lleva viviendo en la calle Telurio de la colonia Postal, Ivonne ha visto cómo administraciones van y vienen pero nadie se esfuerza por cumplir la máxima exigencia vecinal: la pavimentación de su calle.A menos de 100 metros, el ama de casa y su familia tienen rutas de transporte público, alumbrado, supermercado, médico, farmacias y hasta restaurantes, sin embargo, dice haber perdido las esperanzas de que llegue el pavimento.“Han venido varios de partidos (políticos) y ahí estamos firmando y nada”, cuenta la mujer que optó por poner piso de cemento en su patio para disminuir el polvo que entra a su casa.“Ya me resigné a tener tierra todos los años. Años aquí pagando prediales y prediales y nada”, expresa.En estos 15 años recuerda haber firmado muchas listas, organizado ella misma otras, escuchado rumores y promesas.Entre las justificaciones que les han dado están que hay vecinos no quiere pagar, que no quieren formar parte de algún comité e incluso que algunos no pagan impuestos.“A los políticos no se les puede pedir nada, no dejan a uno que se acerque. A ver si mañana que coma con Cabada le digo que ya pavimente”, bromea.A unas casas vive Cinthia, que lleva toda su vida, 29 años, en esa calle. Igual que su vecina, resignada señala que solamente le falta la pavimentación y el gas natural.Las calles aledañas sí tienen pavimento. Cinthia no sabe decir porqué.“Igual ahí sí se juntaron los vecinos”, supone.

