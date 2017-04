Se agravan fallas en lavandería y Fisiatría de IMSS

Pese a que han transcurrido casi seis meses desde que fueron denunciadas públicamente, las deficiencias en la lavandería y en el área de Fisiatría del Seguro Social no han sido resueltas y se han agravado con el paso del tiempo.En la planta de lavado, que da servicio a todas las unidades médicas del IMSS, el problema radica en que opera con maquinaria obsoleta, que ya ha sido dada de baja.Víctor Manuel Rivera Villarreal, secretario del Interior y Propaganda del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que la delegación estatal está enterada de esta situación sin que a la fecha haya podido ser resuelta siquiera una mínima parte.La situación que prevalece en Fisiatría es similar: el equipamiento con el que cuenta ya cumplió su vida útil.De acuerdo con Rivera, el delegado del Instituto, Cristian Rodallegas, ha sido puesto al tanto de lo que sucede, pero ha dicho que la compostura de estas dos áreas está ‘congelada’ por cuestiones de presupuesto que se deciden en la administración central, en la Ciudad de México.La Delegación Estatal del IMSS informó ayer en un comunicado que para Fisiatría y Rehabilitación está programado para este año la compra de equipos de alta tecnología para terapia de rehabilitación.En tanto que para la planta de lavado se tiene proyectado la renovación y la sustitución de lavadoras y secadoras de gran capacidad.Sin embargo la compra está sujeta a la autorización de recursos.La denuncia fue hecha pública en octubre del año pasado, cuando el Sindicato exhibió cómo la infraestructura de Fisiatría, departamento ubicado en el Hospital 6, se hallaba en mal estado, especialmente los equipos de electroterapia, fisioterapia e hidroterapia.Una bicicleta sin asiento ni manubrios formaba parte de las herramientas de rehabilitación, lo mismo que camillas rasgadas o sin tapiz, cortinas antibacteriales desgastadas y una tina sin motor.En cuanto a la lavandería, a la que de acuerdo con el Sindicato llegan 4 mil kilos de ropa en cada uno de los dos turnos, no puede funcionar plenamente porque hay algunas máquinas que no operan y las que sí no lo hacen a su máxima capacidad. (F. Aguilar/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.