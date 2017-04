Mató a su familia; le dan 120 años de cárcel

Un tribunal oral sentenció ayer a 120 años de cárcel a Ociel Herrera Bustos, al encontrarlo culpable de asesinar a su esposa y sus tres hijos en mayo del 2014.El crimen cimbró en aquel entonces a la ciudad al ocurrir justo en la vivienda de los victimados, hasta donde de acuerdo al Ministerio Público, el padre de familia ingresó y los asfixió en represalia por la separación de su esposa.Herrera Bustos, sostuvo hasta el último momento su inocencia, y aunque el fiscal no presentó ninguna evidencia cienfítica que comprobara su crimen, para el juez las pruebas indiciarias o circunstanciales fueron suficientes para declararlo culpable.En la acusación presentada por el MP adscrito a la Fiscalía de Género se estableció que el 19 de mayo del 2014, entre las 00:00 horas y las 04:00 horas, Ociel entró a la casa 451 interior 30 de la calle Cerrada de Samaria en el fraccionamiento Jardines de San Pablo y asfixió a su esposa Reyna Arcelia Beltrán Ibarra y a sus hijos de 8, 9 y 12 años.El tribunal oral impuso también a Herrera Bustos el pago de un millón 345 mil pesos como reparación del daño.El fallo condenatorio se emitió el lunes de la semana pasada a puerta cerrada, la condena se fijó ayer y fue dada a conocer por escrito tanto al fiscal como a la defensa.El juicio oral instruido en contra de Ociel Herrera fue de carácter privado, contraviniendo el principio de publicidad que rige el actual sistema.Fue así a petición del acusado quien lo solicitó aduciendo que el periódico El Diario no respetaba su presunción de inocencia.El sentenciado argumentó un conflicto de interés por parte del medio informativo ya que él y su esposa ganaron una disputa laboral y tenía temor de represalias durante la cobertura del caso.El agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso Noel Rodríguez Vargas, estuvo de acuerdo en que el juicio fuera cerrado.El MP no pudo presentar ninguna prueba científica ni directa para probar la responsabilidad de Herrera. Fueron una serie de indicios o pruebas circunstanciales lo que se desahogó ante el titular del Tribunal de Enjuiciamiento unitario Sergio Alberto Benítez Díaz.Personal del Tribunal informó que entre los indicios que el juez consideró para declarar a Ociel culpable del delito de homicidio calificado y agravado es que él tenía acceso a la vivienda de las víctimas.Además de que el día de los hechos, en la madrugada, unos tres vecinos vieron el vehículo de Herrera Bustos estacionado en el fraccionamiento.Anteriormente, la esposa del sentenciado, Reyna Arcelia, también había expresado a compañeros de trabajo y vecinos que su esposo ejercía violencia en contra de ella y de sus hijos.Como antecedente se tenía que en una ocasión aflojó los birlos del auto de ella. Reyna llegó a decir que si algo le pasaba iba a ser responsabilidad de Ociel.Otro elemento considerado es que un vecino del departamento ubicado en la calle José Clemente Orozco, a donde Ociel se había cambiado tras separarse de Reyna Arcelia, declaró al Tribunal que el día del multihomicidio él llegó de madrugada a su casa y vio que en su departamento la luz y el aire acondicionado estaban apagados y no estaba su vehículo.Esa serie de indicios, de los que no existe prueba en contrario, causaron convicción al juez Benítez Díaz de que el acusado era culpable, indicó personal del Tribunal.Para emitir la sentencia el juzgador analizó el Artículo 127 del Código Penal del Estado de Chihuahua que establece que a quien se le condene por el homicidio doloso de tres o más personas, cometido en el mismo o en distintos hechos, se le impondrá pena por cada delito aunque exceda los 70 años.El juez le impuso entonces la pena mínima por cada crimen, 30 años, lo que sumado dio 120 años de encarcelamiento que se contabilizarán a partir de momento que fue aprehendido Ociel Herrera en mayo del 2014, es decir el próximo mes cumplirá tres años preso.Al inicio del juicio oral, Ociel Herrera declaró ante el juez Benítez que él es inocente. Narró que ese 19 de mayo había estado con sus hijos, que comieron juntos y él ayudó a limpiar la casa. Por la noche, aseguró estuvo chateando con su novia y sus hijos y hasta el día siguiente un compadre le aviso lo que había sucedido en su casa y al acudir encontró a su familia muerta.Datos no oficiales indican que la defensa del sentenciado apelará la sentencia. (Blanca Carmona / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.