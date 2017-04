Vinculan a implicado en doble asesinato

Un tercer presunto implicado en el homicidio ocurrido a principios de marzo en el fraccionamiento Portal del Roble, ayer fue vinculado a proceso penal con los mismos datos de prueba ofrecidos en relación a otros dos sospechosos del hecho.La defensa Juan Luis G. C., apodado “Minimini”, había pedido tiempo para presentar un certificado médico, con el que pretendía acreditar que el reconocimiento por fotografía que hizo un testigo protegido no corresponde a su representado.Pero la revisión médica no se llevó a cabo aunque el Tribunal de Control autorizó el ingreso al Cereso 3 de Ciudad Juárez de un médico ofrecido por la defensa.A “Minimini” así como a David Alfonso V.M., apodado “El Pony” y Daniel Ricardo L. E., alías “Tip´s” se les acusó y fueron vinculados a proceso penal como presuntos responsables de asesinar a María Teresa Sifuentes Ortega y Oscar Hernández Valenzuela el pasado 9 de marzo en una casa ubicada la calle Puerto de la Caoba número 1816 cruce con Puerto Anzio de colonia Portal del Roble.Una testigo de identidad protegida declaró ante el Ministerio Público (MP) –la versión fue presentada por lectura al juez de Control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez– que ese día llegaron a la vivienda de las víctimas, a ella le pidieron que se bajara del automóvil para que tocara la puerta y preguntara por “El Gato” como le decían a Óscar Hernández, pero ella se negó.Al parecer quien llegó a preguntar por la víctima fue otra mujer que viajaba con los detenidos e identificada como Johana, quien también fue arrestada como sospechosa de un robo.Ella habló con María Teresa Sifuentes para preguntar por “El Gato” pero la víctima le respondió que no se encontraba. Sin embargo, cuatro hombres bajaron del vehículo, ingresaron a la casa y dispararon en contra de María Teresa y de Óscar.Esa testigo reconoció a través de fotografías a “Minimini”, “Tips”, “El Pony” y a otros hombres como los asesinos.Esa declaración así como la versión de otros testigos, los resultados de las necropsias, los peritajes en balística forense y los reconocimientos a través de los cuales fueron identificadas las víctimas, se consideraron por el juez como datos de prueba válidos para dictar el auto de vinculación a proceso.Además el juez aprobó un plazo de un mes y 28 días para la investigación complementaria a fin de que los tiempos coincidan con el proceso seguido a David Alfonso y Daniel Ricardo quienes fueron vinculados a proceso penal el viernes pasado y se aprobó un plazo de dos meses para terminar las indagatorias.

