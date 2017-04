'Tendenciosa, información que coloca a Juárez entre las ciudades más violentas'

La información que dio a conocer el llamado Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal está sesgada y es “malintencionada y tendenciosa”, dijo el gobernador Javier Corral Jurado.El mandatario estatal hizo estas declaraciones luego de que dicho organismo publicó que Ciudad Juárez reingresó a la lista de las 50 localidades más violentas del mundo y se ubicó en el número 37 de este ranking del que había salido en dos mil quince.Ese manejo informativo toma como base un estudio “muy poco serio, y además, sin acreditación dentro de lo que son los estándares, parámetros y los índices que en el país determinan el nivel de violencia”, dijo Corral Jurado.Es un estudio, además, sin metodología, con muchas fallas de carácter técnico, aumenta el número de homicidios de una manera discrecional en una proporción en Juárez y otra en Chihuahua, sostuvo.“Estoy convencido de que este tipo de manejos se engloban en un golpeteo político, no en un ánimo periodístico o informativo, pues lo único que busca es magnificar un problema de inseguridad que ciertamente tenemos y que hemos venido combatiendo”, expresó el gobernador, pues en el momento en que esto se dice, “Chihuahua está logrando una disminución considerable de sus índices delictivos, en términos de homicidio doloso, tanto en Juárez como en Chihuahua, y en el resto del estado hemos tenido una baja considerable”.Corral detalló que la Fiscalía ya salió a “desmentir”, con todas sus letras, este estudio y a rechazar este manejo porque le cuesta mucho al estado, no solamente en su imagen, no le cuesta solo al gobierno el golpeteo que usa al tema de la seguridad pública para descalificar, sino también a la inversión, a los esfuerzos que realizan los sectores público, social y privado en término de un mejor ambiente para nuestra entidad, enfatizó.Juárez y Chihuahua están muy lejos de volver a ingresar a los primeros lugares de violencia en el mundo, insistió.

