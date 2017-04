Cerrará la JMAS jueves y viernes; opte por cajeros

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) no abrirá sus puertas para atención a usuarios el jueves y viernes próximos, dio a conocer ayer.Esos dos días, lo mismo que sábado y domingo, se podrá pagar los recibos solamente en los cajeros automáticos y en los comercios, dio a conocer la descentralizada.La JMAS no abrirá sus puertas para atención a usuarios el Jueves y Viernes Santos, lo que se sustenta en el Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, agregó.“Se exhorta a los usuarios a hacer sus trámites ante este organismo operador antes del jueves, o bien, esperar hasta el lunes para realizarlos”, dio a conocer ayer.En lo que respecta a los pagos, estos podrán hacerse en cualquiera de los cajeros AguaMáticos instalados en diferentes centros comerciales, informó.También se puede acudir a las tiendas de conveniencia y a las cadenas de supermercados, añadió.Los cajeros para pago automático se ubican en los principales centros comerciales.Blv. Zaragoza # 6008Locales E03 al E07Col. Parque Industrial Zaragoza8:00am a 10:00pmAmpliación Blv. IndependenciaS/N y Calle Miguel de la MadridCol. El Barreal8:00am a 8:00pmAv. López Mateos S/N Locales 48 y 49,Esq. Con Blvd. Oscar Flores8:00am a 9:00pmAv. Las Torres # 2111Col. Lote Bravo8:00am a 10:00pmAv. Tecnológico #2701Esq. Con Ejercito NacionalCol. El Marqués10:00am a 10:00pmPaseo Triunfo de la Republica #5298Col. San Lorenzo7:00am a 10:00pmAv. Manuel J. Clouhtier 10110Ampliación Aeropuerto8:00am a 10:00pmCalzada Eduardo Sanders 1551Col. Barreal CP 320408:00am a 10:00pmAv. De las Torres No. 1571Col. Parque Industrial Antonio J. Bermúdez7:00am a 10:00pm

