Asume Municipio ‘costo extra’ de PMU

El Ayuntamiento se encargará de dar el mantenimiento a las vialidades del Plan de Movilidad Urbana (PMU) mientras se revisan y reciben las obras, afirmó el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.Dijo que si la empresa Movicom, que hizo las obras, realiza el mantenimiento de las vialidades, representaría un gasto de 100 millones de pesos para la administración municipal.“Por eso es que yo quiero esperarme hasta en tanto no tengamos el análisis completo del PMU”, reiteró.“Primero quiero que cumplan, que se cumpla con todo lo que estaba establecido en el PMU, no puedo recibir (las obras) ni firmar un compromiso para la ciudad si no estamos satisfechos con el trabajo que hicieron”, dijo.“Les podemos dar el mantenimiento propio que es la limpieza de calles y eso, pero no quiero comprometer a la administración, hasta en tanto no estemos seguros de lo que estamos haciendo, a que hayan cumplido con todo el PMU”, reiteró.“Legalmente estamos viendo cómo frenarlo al menos, hasta en tanto no revisemos todo el Plan de Movilidad Urbana; qué tanto sirvió de movilidad, que era el fin del plan y también obviamente la propia construcción, claro que hay tiempos fatídicos para eso, pero habremos de estirar lo más que se pueda para firmar”, declaró Cabada.El alcalde dijo que la administración municipal pasada ocultó mucha información del PMU que ya se ha logrado encontrar, aunque todavía falta un manual, que si no se localiza se solicitará a la constructora.A 15 meses de que los trabajos del Plan de Movilidad Urbana quedaron terminados, el mantenimiento de esas obras que costaron a la ciudad más de 2 mil millones de pesos –sin sumar el monto de intereses que ha de generar en 20 años de financiamiento–, se encuentra en el limbo.Ni la empresa que estaba obligada a hacerlo ni el Gobierno Municipal, que hace unos meses acordó asumir parte de esas acciones para reducir costos, se encargan de la implementación de estrategias para la conservación o prevenir el deterioro de esas calles y puentes viales, así como del recubrimiento de otras vialidades.En diciembre del 2015 la compañía Movicom, Infraestructura y Pavimentos S. A. P. I. de C. V. declaró terminadas el 100 por ciento de la obras del Plan de Movilidad Urbana, que acabaron en el 2013.Desde ese momento, contrario a lo proyectado, el inicio de la etapa de mantenimiento, que contempla una vigencia de dos décadas, cayó en el limbo y esa situación se prolongó tras el cambio de administración municipal en octubre pasado. (Araly Castañón / El Diario)