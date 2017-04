Sin pavimento casi mitad de la ciudad

Cargando

Pese a las inversiones millonarias hechas en pavimento, el rezago persiste y es del 40 por ciento, lo que significa unas mil 700 calles sin asfalto, afirmó el director general de Obras Públicas, Gerardo Silva Márquez.Indicó que para abatir ese déficit se requieren más de 20 mil millones de pesos.Una de las megainversiones hechas en pavimentación en las últimas dos administraciones, fue con el Plan de Movilidad Urbana, cuyo costo fue de 2 mil 200 millones de pesos, más los intereses en 20 años.El PMU contemplaba 26 proyectos de reconstrucción de vialidades, 37 de construcción, seis puentes, tres tramos de canales en el Dren 2-A y cuatro proyectos de rehabilitación de imagen urbana, pero parte del plan original fue cambiado durante el mandato de Enrique Serrano Escobar.En la administración pasada, al menos 10 tramos de vialidades y la obra pluvial fueron cancelados para aminorar el impacto que tuvo el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 11 al 16 por ciento en enero del 2014, medida que elevó el costo de las obras y las sacó del presupuesto planteado originalmente.El director de Obras Públicas expuso que la inversión que se requiere para pavimentar es millonaria y además se necesitaría implementar un programa de obra a largo plazo.Silva explicó que además de las 61 calles que se encuentran en proceso de cubrir, este año se planea trabajar en otras 90 ubicadas en 20 colonias.Aparte con los recursos del Fideicomiso de los Puentes Internacionales se pavimentarán otras 43, en total se estará trabajando este año en 194 arterias.Sin embargo, el rezago en construcción de vialidades persistirá.El funcionario dio a conocer que en las 61 que ya se está trabajando, la inversión municipal y de fondos federales será de 161 millones de pesos, que provienen principalmente del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).“Todos sabemos que en Ciudad Juárez existen más de mil calles que les falta infraestructura de pavimentación, es demasiada la necesidad que tenemos”, declaró.Dijo que ese atraso representa el 40 por ciento de todas las vías de la ciudad.“Estaríamos hablando de una inversión bastante millonaria, no tenemos un dato exacto pero sí estamos hablando de bastantes fondos importantes, más de 20 mil millones de pesos se necesitarían para abatir el rezago y no es a corto plazo, tendría que ser un programa a largo plazo”, mencionó Silva.El presidente municipal reiteró que el recurso es limitado para abatir el rezago en pavimentación.“Nos faltan más de mil 700 calles por pavimentar, 61 es un alivio, pero no el que quisiéramos”, agregó Armando Cabada Alvídrez.Por ello dijo que el Municipio insistirá para que los mil millones de pesos que faltan de ejercer del Fideicomiso de Puentes Internacionales se inviertan en pavimentación de calles.El alcalde hizo estas declaraciones ayer en la inauguración de la calle Pez Luna, la primera del paquete de 61, que fue cubierta con concreto hidráulico; está ubicada en Rancho Anapra.En esa obra que abarca 2 mil 703 metros cuadrados, se invirtieron 4 millones 200 mil pesos en la losa hidráulica, y consta de guarniciones, banquetas, alumbrado, forestación y tomas de agua y descargas de drenaje, dijo Cabada Alvídrez.En Anapra se pavimentarán en total siete arterias con una inversión de 27.5 millones de pesos de recursos federales, principalmente del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), y también con municipales.Las calles en las que se trabaja en esa colonia son Carpa, Rémora, Quimera, Pez Martillo, Raya, Pulpo y la de ayer, Pez Luna.Los avances de las obras varían en cada calle, por ejemplo en algunas apenas inician, y en otras ya casi se terminan como en la Carpa.El director de Obras Públicas expuso que las otras avenidas en proceso se ubican en las colonias Felipe Ángeles, Puerto La Paz, Gustavo Díaz Ordaz, José Sulaimán y La Cuesta.Además, Ladrilleros y Caleros, Granjero, Lomas de San José, Plutarco Elías Calles, y otras más. (Araly Castañón / El Diario)

