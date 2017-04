Cruzar huevos con confeti está prohibido, advierten

Para evitar la propagación de plagas y enfermedades en animales, elementos de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pondrán en marcha un operativo especial durante la Semana Santa en los puentes internacionales, a fin de evitar que los usuarios introduzcan a Estados Unidos cascarones de huevo cerrados o llenos con confeti o alguna otra sustancia.Rubén Jáuregui, portavoz de CBP, dijo que el número de cascarones permitido por persona es de 12 y pueden estar decorados, pero no llenos de confeti o sin lavar.Héctor Mancha, director de Operaciones de CBP en El Paso, manifestó que el objetivo de la restricción es que los especialistas del Departamento de Agricultura cumplan con la misión de no dejar que plagas y enfermedades dañinas ingresen a los Estados Unidos.“Esta es una buena época del año para educar al público viajero sobre lo que pueden y no traer a los Estados Unidos”.Quienes no respeten la medida y no declaren la mercancía podrían ser objeto de una multa que va desde los 300 a los mil dólares.“Es una multa muy grande así que para evitar cualquier confusión les pedimos que los declaren”, afirmó el portavoz de CBP.Sin precisar el número de multas levantadas el año pasado, el funcionario dijo que hay personas que no atienden la instrucción y reciben la sanción.Exhortó a las personas a que declaren la mercancía que transportan y si está prohibida el oficial sólo la decomisará, sin levantar una multa.Pero si no lo hacen y pretenden burlar la vigilancia son acreedores a las sanciones establecidas.“Regularmente las personas empiezan a cruzar los cascarones días antes del Domingo de Pascua, así que el llamado es a que tomen en cuenta estas recomendaciones”.Indicó que la enfermedad conocida como Newcastle es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a un número sustancial de especies de aves, atacando los sistemas respiratorio, nervioso y digestivo.Añadió que la mortandad es de hasta el 90 por ciento de las aves expuestas. La Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) es también una enfermedad viral que puede causar una mortalidad elevada.De diversos colores y con la promesa de que al estrellarlos surgirá de ellos un puñado de confeti, los tradicionales huevos de Pascua ya se están ofreciendo en algunos sitios de la ciudad.Aunque los vendedores indican que cada año los ofrecen para el beneplácito de los niños, ignoran el significado de los mismos.“Yo sólo sé que los niños van al Chamizal, y juegan a encontrarlos, los papás se los esconden, o los revientan”, comentó María Luisa, vendedora apostada en el Centro Histórico, quien agregó que este año las ventas van muy bajas.Mencionó que ella tiene 30 años de vivir en esta frontera pero proviene del Estado de México, por lo que siempre ha trabajado con la mercancía que manda a traer desde allá.Sin embargo, cada vez es más caro el servicio de paquetería, lo que hace que los precios aumenten cada año, no así las ventas.Una cartera de estos huevos puede costar hasta 40 pesos.El pasado domingo inició la Semana Santa, que culminará con la celebración del Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua.La Pascua es la fiesta central del cristianismo, en la que se conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado.El Domingo de Pascua se celebra con una misa solemne en la que se enciende el cirio pascual, que simboliza a Cristo resucitado.De acuerdo con información en Internet, el personaje del Conejo de Pascua y los huevos tienen su origen en la cultura germánica, como un símbolo ya que estos animales son reconocidos por su capacidad de procreación, en el econtexto de las fiestas dedicadas a la primavera y a la fertilidad de la tierra tras el invierno.Se dice que la costumbre de esconder huevos pintados en los jardines de las casas simboliza la persecución de Jesús por parte de Herodes y la intervención de Dios para evitar ser encontrados.Por otro lado, datos periodísticos señalan que según la tradición la celebración de “La Coneja” se debe que un conejo que estaba escondido en el sepulcro donde fue puesto Jesús después de la crucifixión, presenció el momento de la resurrección por lo que decidió comunicárselo al mundo.El animal pensó que si repartía huevos pintados de colores la gente comprendería el mensaje de alegría y esperanza. (Karen Cano / El Diario)