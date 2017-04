‘Malas estrategias detonaron violencia’

El hecho de que Juárez haya regresado al ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo muestra que las autoridades implementaron aquí estrategias desacertadas y carentes de fondo, señalaron organismos.Para el criminólogo Óscar Máynez Grijalva, desde un principio la estrategia federal “Todos Somos Juárez”, con objetivos mal diseñados, nunca atinó a reducir la violencia.“A mí no me asombra que Juárez haya regresado a las 50 ciudades más violentas porque en realidad nunca se llevó a cabo una estrategia real para sacarla de ahí permanentemente”, dijo. “Fue una estrategia publicitaria”, agregó.Para él, ninguno de los factores que motivaron el regreso de la violencia, como las dinámicas internas de los grupos del crimen organizado, estuvo bajo control de las autoridades.En su informe, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal ubicó a esta localidad en la posición número 37, tras haber salido del listado en 2012. Del 2008 al 2010, Juárez encabezó el ranking.Astrid González Dávila, coordinadora de la Mesa de Seguridad, dijo estar convencida de que el reingreso de Juárez al listado es multifactorial y de que hay voluntad de parte de los gobiernos de revertir la tendencia.Entre los factores que enumera se hallan, en sus palabras, “una estabilidad que no tenía mucho sustento en la prevención”, los cambios de Gobierno y la “inestabilidad” en los diferentes gabinetes de las administraciones municipal y estatal.Desde la perspectiva de Alcides Flores Martínez, director ejecutivo de Ciudadanos Organizados para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Codic), lo que deben hacer las autoridades es reforzar el trabajo que han venido haciendo con niños y adolescentes para evitar que éstos se conviertan en militantes de los grupos delincuenciales.Para el alcalde Armando Cabada Alvídrez, el aumento de la violencia en la ciudad se debe a la entrada en vigor del Código Penal Federal a mediados del año pasado, debido a que desde ahí se generó el problema de “la puerta giratoria”.“Lo único que provoca es que los delincuentes en lugar de estar dentro de las cárceles, estén en las calles y sigan haciendo de las suyas, obviamente tiene que ver con la estadística, con los muertos que hemos tenido de alto impacto, a partir de junio”, mencionó.Dijo que desde esa fecha la violencia se ha recrudecido algunos meses más que otros.“Nuestro trabajo es evitar eso, es bajar los índices y seguramente de manera natural vamos a salir de ese grupo”, expuso.Dijo que Ciudad Juárez ya formaba parte de las 50 ciudades más violentas de México, y ahora también ya está en las del mundo. (F. Aguilar / A. Castañón / El Diario)

